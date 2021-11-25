Общий объем потерь с 2016 года аудиторы оценили в 295,6 миллиарда рублей, из них 246,3 миллиарда приходится на недополученный табачный акциз, а остальное — налог на добавленную стоимость, который не был уплачен.





Основная причина высокой доли контрафакта на рынке в различных ставках табачного акциза в России и странах ЕАЭС — разница 39-50 процентов. По данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК), из Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии нелегально завозят 6,7 процента всех продаваемых в России сигарет. При этом на Беларусь приходится 93 процента нелегальной табачной продукции из стран ЕАЭС.





Независимое международное агентство Kantar TNS Russia оценивает долю нелегальных продаж сигарет в России в 2021 году в 10,7 процента. Таким образом, за пять лет она выросла более чем в десять раз. Компания Euromonitor Int, специализирующаяся на изучении глобальных рынков, подтверждает тенденцию. По ее оценке, в 2020 году доля составила 7,5 процента.





Аудиторы напомнили, что с 2016 года ставка акциза на сигареты и папиросы выросла в 1,9 раза, в текущем году акциз подняли на 20 процентов. Увеличение нагрузки объясняют расходами бюджета на борьбу с коронавирусом и необходимостью выполнения социальных обязательств. Бизнес и потребители отреагировали ростом доли нелегальной продукции.





Чтобы решить проблему, аудиторы предлагают передать доходы от акцизов на табак в бюджеты регионов. Такая мера отивирует местные власти активнее вовлекать производителей в систему маркировки табачной продукции, что позволит обелить рынок. В настоящее время непромаркированными остаются почти половина сигарет, продающихся в торговых точках.





В октябре оператор фискальных данных ОFD.ru сообщил, что средняя стоимость традиционных сигарет во втором полугодии 2021 года в России достигнет 140-145 рублей за пачку.