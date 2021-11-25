+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Беларуси сельское хозяйство показало максимальные долги

Флагманы аграрной отрасли страны отчитались по производству и по финансовым показателям. 2021 год вряд ли можно отнести в копилку лучших для отрасли.

По итогам 10 месяцев сельское хозяйство РБ снизило производство на 4,7% к уровню 2020 года. Сокращение выпуска в основном обеспечило растениеводство: урожай зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) упал на 19,6%, картофеля – на 8,1%, овощей открытого грунта – на 24,4%, сахарной свеклы – на 4,4%, сообщает banki24.by.

Производство сельхозпродукции снизилось к 2020 году во всех областях. Лидерами по размеру снижения стали Витебская и Гомельская области – по минус 8,4%. В данных регионах сконцентрировано много территорий с низким естественным плодородием почвы.

Сельское хозяйство выступает аутсайдером по размеру часовой оплаты труда и лидером по количеству рабочих часов. За 9 месяцев в среднем по экономике часовая зарплата составила 8,7 BYN, сумма рабочих часов – 1418. У аграриев эти показатели достигли 5,4 BYN и 1626 часов соответственно.

Средняя зарплата в отрасли за январь-сентябрь 2021-го составила 984 BYN, тогда как средняя по экономике – 1400 BYN. За 9 месяцев среднесписочная численность персонала у флагманов агросектора упала к 2020 году на 3,5% при среднем по экономике сокращении на 1,7%.

В 2021 году флагманы агросектора чаще увольняли работников, нежели брали их на работу. За 9 месяцев количество уволенных достигло 70,8 тыс. человек, а количество принятых – 64,7 тыс.

Выручка крупных и средних хозяйств выросла в номинале за 9 месяцев на 13,4%. Однако за тот же период цены производителей сельхозпродукции поднялись к 2020 году на 14,2%. Это значит, что в реальном выражении выручка флагманов отрасли сократилась к прошлому году.

Средняя рентабельность продаж у флагманов сельского хозяйства составила за 9 месяцев 6,3% при средней по экономике 8,2%. Однако медианная рентабельность в отрасли в 2021 году существенно ниже.

По итогам 9 месяцев 2021-го около 27,1% флагманов сельского хозяйства показали отрицательную рентабельность (понесли убытки от реализации), а еще 32,7% флагманов показали рентабельность в пределах 0-5%. Это значит, что медиана по рентабельности в отрасли находилась ниже 5%.

В сельском хозяйстве мало высокодоходных флагманов. Только 3% из них по итогам 9 месяцев показали рентабельность не ниже 20% и лишь 0,5% флагманов – не менее 30%.

Средние доли таких организаций по экономике – 8,6% и 4,1% соответственно. Суммарные долги в отрасли достигли к 1 октября 16,305 млрд BYN и это максимум за период наблюдений. Предыдущий рекорд продержался всего один месяц.

За 9 месяцев 2021-го суммарные долги флагманов выросли на 9,4%, хотя за весь 2020 год прирост составил 5,4%. Платежи сельхозников по кредитам и займам за 9 месяцев составили 2,457 млрд BYN. По сравнению с 2020 годом размер выплат в пользу кредиторов подскочил на 39,7% (средний рост по экономике – 14,1%).
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]