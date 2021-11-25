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"Транснефть" не комментирует сведения о желании Беларуси повысить стоимость прокачки

Советник президента АК «Транснефть» Игорь Демин на запрос OL ответил, что не комментирует служебную переписку компании с «Гомельтранснефтью» о предложенном повышении тарифов на прокачку нефти в 2022 году.



Информацию об оферте белорусской стороны в адрес «Транснефти» опубликовал телеграм-канал Neftegram. По данным канала, пишет Оfficelife.media, «Гомельтранснефть» предложила повысить тарифы на транспортировку нефти через Беларусь на 9% в 2022 году. Заявленный пересмотр тарифов гораздо скромнее прошлогоднего предложения, когда обсуждалось повышение на 24,5%. А вот мотивировка осталась прежней: недополучение прибыли из-за снижения транзита.

В «Транснефти» посоветовали обратиться за комментарием к белорусским коллегам, так как пресс-службе неизвестно, было ли отправлено соответствующее письмо. «Гомельтранснефть» комментировать OL информацию о письме «Транснефти» отказалась.

Ранее сообщалось, что в январе Россия и Беларусь согласовали повышение тарифа на прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» на 6,6%. Формула была такая: прогнозный уровень инфляции плюс 3%.

Тем временем Минэкономразвития РФ сохраняет прогноз инфляции на 2022 год на уровне 4%.
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