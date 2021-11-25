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Минфин на аукционе попытался продать рублевые гособлигации — их никто не купил

Минфин сообщил, что не состоялся аукцион по продаже гособлигаций в белорусских рублях. Причина — отсутствие заявок. Речь про долгосрочные ценные бумаги. При этом заимствования на внешних рынках для Беларуси пока проблематичны.

Долгосрочные рублевые гособлигации выпуска № 301 разместили на аукционе 16 ноября. Их пытались продать через Белорусскую валютно-фондовую биржу. Однако аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок, сообщает Минфин.

Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Срок обращения ценных бумаг — 548 дней.

При этом заимствования на внешних рынках для Беларуси пока проблематичны. В сентябре за пределами страны занять удалось только около 36 млн долларов в эквиваленте.

Ранее Минфин признал наличие трудностей с рефинансированием внешнего госдолга. Одна из причин, как поясняли в ведомстве, — влияние введенных западных санкций.
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