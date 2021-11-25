Долгосрочные рублевые гособлигации выпуска № 301 разместили на аукционе 16 ноября. Их пытались продать через Белорусскую валютно-фондовую биржу. Однако аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок, сообщает Минфин.





Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Срок обращения ценных бумаг — 548 дней.





При этом заимствования на внешних рынках для Беларуси пока проблематичны. В сентябре за пределами страны занять удалось только около 36 млн долларов в эквиваленте.





Ранее Минфин признал наличие трудностей с рефинансированием внешнего госдолга. Одна из причин, как поясняли в ведомстве, — влияние введенных западных санкций.



