Минфин на аукционе попытался продать рублевые гособлигации — их никто не купил
Минфин сообщил, что не состоялся аукцион по продаже гособлигаций в белорусских рублях. Причина — отсутствие заявок. Речь про долгосрочные ценные бумаги. При этом заимствования на внешних рынках для Беларуси пока проблематичны.
Долгосрочные рублевые гособлигации выпуска № 301 разместили на аукционе 16 ноября. Их пытались продать через Белорусскую валютно-фондовую биржу. Однако аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок, сообщает Минфин.
Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Срок обращения ценных бумаг — 548 дней.
При этом заимствования на внешних рынках для Беларуси пока проблематичны. В сентябре за пределами страны занять удалось только около 36 млн долларов в эквиваленте.
Ранее Минфин признал наличие трудностей с рефинансированием внешнего госдолга. Одна из причин, как поясняли в ведомстве, — влияние введенных западных санкций.
09:40 25/11/2021
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