Параллельно с замедлением роста ВВП растут цены, в том числе на автомобильное топливо, подорожавшее уже в 30-й раз. И теперь ранее «спасавших» рост ВВП айтишников стало не хватать, пишет портал «Белорусы и рынок».





Рост цен не прекращается

Инфляция в Беларуси все выше и выше. Если в августе, по данным Белстата, она составила 9,8 %, в сентябре — 10,2 %, то в октябре уже 10,5 %. Для сравнения: в июле 2020 года инфляция была на уровне 5,2 %, и в дальнейшем росла почти каждый месяц.

Сильнее всего в октябре подорожали майонез (на 24,5 %), ковры (19,4 %), масло и жиры (17,2 %), уксус (16 %), ветеринарные услуги (15,6 %). Подешевели кофе (на 0,7 %), мука (на 0,8 %), соль (1,4 %). За год, с октября 2020-го, цены на плодоовощную продукцию выросли на 24,8 %.





Зарплаты все ниже

Номинальная начисленная средняя заработная плата в Беларуси уменьшилась второй месяц подряд. По сравнению с августом она упала на 20,5 рубля и составила в сентябре 1442,7 рубля. В августе средняя зарплата составляла 1463,2 рубля, в июле — 1471,7 рубля. Меньше всего получают в Могилевской области (в среднем 1180,6 рубля), больше всего — в Минске (2009,9 рубля).





Самыми высокооплачиваемыми работниками являются занятые в отрасли «информация и связь». Они в среднем зарабатывают 4428,3 рубля. Меньше всего стоит труд учителей – средняя зарплата этой категории работников в сентябре составила 948,5 рубля.





Труба все

На фоне миграционного кризиса официальный Минск пригрозил остановить транзит российского газа в ЕС. Владимир Путин отметил, что «это осложнит отношения между Россией и Беларусью как транзитной страной». В итоге белорусские власти спустя пару дней заявили, что нефтепроводу «Дружба», ведущему в Польшу, срочно понадобился внеплановый ремонт. И продлится он три дня.





ВВП все меньше

Активно росший в первой половине года ВВП падает с каждым месяцем. Если по итогам июня и июля рост составил 3,3 %, то в августе уже было 3 %, в сентябре — 2,7 %, а за 10 месяцев 2021 года белорусская экономика выросла только на 2,4 %. И это еще не вступили в силу санкции, принятые в июне. «Старт» их назначен на 8 декабря.





Импорта все больше

В последние годы подзабыт лозунг, ранее звучавший отовсюду, пылавший на билбордах и страницах госСМИ, — «Купляйце беларусскае!» Вполне возможно, что причиной стали результаты торговли. С 2013 года белорусы стабильно снижают потребление отечественных продовольственных товаров: если восемь лет назад продажи белорусской продукции внутри страны составляли 71,7 %, то в 2020-м лишь 59,5 %.





Еще хуже ситуация с промтоварами. Не радуют, от слова совсем, показатели былых гигантов промышленности: только 14,5 % от всех проданных телевизоров сделаны на «Горизонте» или «Витязе», отечественные стиральные машины занимают лишь 15 % рынка.





Бензин все дороже

16 ноября уже в 30-й раз с начала года подорожало топливо. Ценник с сайта «Белнефтехима»: АИ-92-К5-Евро — 2,00 рубля за литр, АИ-95-К5-Евро — 2,10, АИ-98-К5-Евро — 2,32, дизельное топливо — 2,10 рубля. Для сравнения приводим цены на начало 2021 года: АИ-92-К5-Евро — 1,70 рубля (подорожал на 17,6 %), АИ-95-К5-Евро — 1,80 (16,7 %), АИ-98-К5-Евро — 2,02 (14,9 %), ДТ — 1,80 рубля (16,7 %). Стоимость топлива закладывается в цены практически всех товаров и услуг.





БелАЭС: «работает — не работает»

С 12 июля по 4 октября БелАЭС не работала, затем была запущена, и 17 ноября автоматика снова отключила первый энергоблок. Сразу же Минэнерго заявило о прекращении начатых было поставок электроэнергии в Украину.

«Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей», — заявили в министерстве. 19 ноября БелАЭС снова запустили.





ЕБРР ушел из Беларуси

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приостановил финансирование не только государственных проектов в Беларуси (что он сделал в августе), но и кредитование частного сектора. Причиной названо желание международного кредитора присоединиться к санкциям в отношении белорусских властей.





С 1992 по 2019 годы банк выделил Беларуси 2,9 млрд евро. 2019-й стал рекордным — были подписаны соглашения на 390 млн евро. В дальнейшем ЕБРР намеревался ежегодно увеличивать сумму кредитования белорусской экономики.





Запрет на вывоз кислорода

Несмотря на очень низкие показатели по заражению коронавирусом по сравнению с соседними странами (по статистике Минздрава), в Беларуси на 6 месяцев ввели запрет на вывоз кислорода — в соответствии с постановлением Совета министров № 616 от 28 октября.





Ранее некоторые предприятия перешли на изготовление жидкого кислорода для учреждений здравоохранения, к тому же отказавшись от поставок другим заказчикам. Под действие постановления подпадает кислород газообразный и жидкий медицинский, а также кислород газообразный и жидкий технический.





Айтишников не хватает

С дефицитом кадров столкнулись 78 % белорусских IT-компаний — таков результат опроса, проведенного среди собственников и директоров. По сравнению с апрельскими данными ситуация усугубилась: если весной 34 % ІТ-руководителей констатировали их ощутимый дефицит, то осенью уже 46 %.





В апреле в 20 % фирм не ощущали оттока разработчиков, сейчас — только в 2 %. Согласно другому опросу, за год число белорусских IT-компаний, открывших офисы за границей, выросло на 11 %.