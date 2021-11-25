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В белорусских магазинах может стать еще меньше отечественных продуктов

Сейчас белорусское законодательство никак не ограничивает размер премий для магазинов, которые им выплачивают производители и поставщики. Это может привести к тому, что на полках может стать еще меньше белорусских товаров.

В белорусских магазинах может стать еще меньше отечественных продуктов
Белорусскую торговлю ждут очередные изменения. Власти предлагают ограничить размеры премий, которые получают магазины от поставщиков и производителей за продажу определенных товаров. Так Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) хочет поддержать отечественных изготовителей, но в то же время ожидает скачка цен на некоторую продукцию.
Sputnik попробовал выяснить, как вознаграждения для магазинов могут повлиять на простых белорусов.

Потолок по бонусам


В начале месяца МАРТ вынесло на общественное обсуждение проект указа президента «О мерах по совершенствованию государственного регулирования потребительского рынка». Чиновники предлагают ввести потолок по бонусам, которые торговля получает от производителей и поставщиков, — не более 5%. В большей степени это касается продажи товаров отечественного производства.

Как рассказала Sputnik заместитель министра Оксана Константинович, такой проект указа создан, чтобы помочь отечественным производителям работать в современных условиях, «связанных с неблагоприятной ситуацией в мировой экономике». Сейчас белорусское законодательство никак не ограничивает размер премий для магазинов — это, по ее мнению, чревато тем, что на полках может стать меньше белорусских товаров.

«В сложившихся экономических условиях отечественные производители не имеют финансовой возможности выплачивать премии в размерах, которые запрашивают у них субъекты розничной торговли, и которые в отдельных случаях достигают значительных размеров», — отмечает Константинович.

При этом, продолжает она, если производитель не сможет выплатить магазину «нужную» сумму, тот вправе отказаться от приобретения его продукции. В конечном итоге такое развертывание событий приведет к уменьшению объема продажи отечественных товаров и создаст угрозу национальной продовольственной безопасности, считает замминистра.

«Теневые» расчеты


Власти считают весьма вероятным следующее развитие событий: из-за ограничения максимально допустимого процента вознаграждения для торговли могут появиться «теневые» денежные и товарные расчеты.

«В случае издания рассматриваемого проекта указа пока не прогнозируется, что влияние ограничения размера предоставляемых вознаграждений на развитие в Беларуси так называемых „теневых“ денежных и товарных расчетов будет значительным. Однако при необходимости будут приняты меры, чтобы снивелировать указанные последствия», — уточнила собеседник.

Какая «доля на полке» у белорусских товаров?


В 2017 году правительство Беларуси утвердило Доктрину национальной продовольственной безопасности. Согласно ей, доля продажи продовольственных товаров отечественного производства на внутреннем рынке должна составлять не менее 85%.

Однако количество белорусских товаров на полках магазинов по сравнению с импортными в последние годы продолжает плавно снижаться. Сейчас доля отечественных продуктов в розничной торговле составляет 55,8%. Самая высокая доля среди импортных — у фруктов (92,8%), масла растительного (87,5%), рыбы (81,5%), гречки (66,6%) и кондитерских изделий из сахара (51,9%).

Тем не менее, в феврале этого года МАРТ порекомендовал торговле обеспечить размещение и выкладку товаров отечественного производства «в визуально и физически доступных местах» специальной вывеской или надписью: «Сделано в Республике Беларусь/Зроблена ў Беларусi». Также правительство намерено увеличить долю товаров белорусского производства к 2025 году до 80%. По словам Оксаны Константинович, в настоящее время вопрос о выделении дополнительной «доли на полке» для отечественных товаров не рассматривается.

Будут ли дорожать продукты?


Как ожидают в МАРТ, введение максимального процента по вознаграждению хоть и «положительно повлияет на финансово-хозяйственную деятельность отечественных производителей», но в то же время снизит доходы субъектов торговли. В связи с этим магазины могут начать повышать цены на другие товары. Вырастут, конечно, и расходы населения.

«Введение новшества по реализации белорусских товаров может повлечь повышение расходов физических лиц ввиду более высокой стоимости отдельных продовольственных товаров отечественного производства по сравнению с импортными (например, свежие овощи ранней весной, кондитерские изделия, сахар) и, как следствие, рост недовольства граждан и социальной напряженности», — говорится в обосновании к проекту указа.

По данным Белстата, цены на продукты в Беларуси за 10 месяцев выросли почти на 10%. В лидерах по подорожанию оказались свежая капуста белокачанная, картофель, морковь, лук, свекла, гречка, перловка, майонез и мясо.

Рост цен — неизбежен


По словам вице-премьера Александра Субботина, который во вторник, 23 ноября, был с докладом у президента, в Беларуси не удастся избежать роста цен на продовольственные товары. В первую очередь это связано с ростом мировых цен на продовольствие. Кроме того, дорожают удобрения, запчасти, импортные составляющие.

«Все объективно растет. Поэтому где-то удержать цену без ущерба для производителя мы не сможем… Мы стараемся максимально сдерживать рост цен», — пояснил Субботин.

Также у вице-премьера есть опасения, что белорусские товары будут вывозиться за границу, если власти будут сдерживать их стоимость.

«Если мы начинаем перекрывать, как-то душить цены на внутреннем рынке, а более интересна будет цена в Российской Федерации, те же люди будут покупать в магазине и автобусами, машинами легковыми вывозить туда товар. Границы как таковой же у нас нет в Союзном государстве», — отметил вице-премьер.

Александр Субботин подчеркнул: нехватка продовольствия Беларуси не грозит. По его словам, сельскохозяйственный сектор производит в разы больше, чем нужно.

«Я скажу так: дефицита не будет — это 100%. У нас первое — это собственная продовольственная безопасность и обеспечение внутреннего рынка. Это константа, аксиома», — резюмировал он.
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