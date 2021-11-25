Фото: frazy.su





В целом пока рост сохраняется, но очевидно замедление темпов, пишет Рrobusiness.io. Так, за 10 месяцев 2021 года ВВП составил 143,3 млрд бел. рубля (примерно $ 57,7 млрд). Рост — 2,4% к 2020 году в сопоставимых ценах. Этот же показатель год назад (январь-октябрь 2020 года к январю-октябрю 2019-го) снижался на 1,1%. В течение 2021 года рост ВВП ускорялся от 1,1% по итогам первого квартала до 3,5% во втором квартале. В третьем квартале уже было 2,7%. Теперь — только 2,4%. Насколько это тревожный знак и что будет дальше, «Про бизнес» рассказал финансовый аналитик Михаил Грачев.









Михаил Грачев

Финансовый аналитик



Насколько высокий сейчас ВВП у Беларуси

— По данным Всемирного банка, ВВП Беларуси достигал максимального значения в 2014 году — $ 78,81 млрд. Потом было падение до $ 47,72 млрд в 2016-м и рост до $ 64,41 млрд в 2019-м. В 2020 году вновь было снижение ВВП до $ 60,26 млрд. Но высока вероятность, что итог 2021 года, несмотря на замедление роста в третьем квартале, будет выше прошлогоднего.





Примерно такая же картина, по данным Межгосударственного статистического комитета СНГ, у наших ближайших партнеров. По итогам девяти месяцев (январь-сентябрь 2021 года) худшие показатели роста ВВП у Кыргызстана (0,1%), лучшие — у Молдовы (11,7%). Почти все участники СНГ достигли максимума в первой половине года, после чего рост ВВП начал снижаться.





Очевидно, что снижение темпов роста ВВП начиная со второй половины текущего года — общая тенденция.





Основная причина этого экономического явления кроется в развитии эпидемиологической ситуации из-за пандемии коронавируса. Первые признаки пандемии, как мы помним, возникли в Китае еще в конце 2019 года. Но мировую экономику масштабно «накрыло» начиная примерно с марта 2020 года, а пик пришелся на середину 2020 года. В локдауны ушли основные товаропроизводящие регионы мировой экономики — Юго-Восточная Азия во главе с Китаем, Евросоюз и Соединенные Штаты. Существенно снизились промышленное производство и потребление. Некоторые отрасли в отдельных странах (авиаперевозки, сектор HoReCa, международный туризм) сократились почти до физического нуля.





Все это создало эффект низкой базы. По мере восстановления мировой экономики (всемирная вакцинация, рост производства и потребления и т.д.) этот паттерн 2020 года формирует темп роста ВВП в 2021 году, который мы и наблюдаем.





«Мы сейчас слишком сильно зависим от мировых тенденций»

Несмотря на общемировые тенденции, которым следует и белорусская экономика, у нас есть национальные отличия.





К общим факторам отнесем то обстоятельство, что на фоне восстановления мирового хозяйства ощутимо выросли спрос и цены на сырьевые товары. Это энергоносители, металлы, продукция лесной отрасли, сельского хозяйства и прочее.





У этого явления две стороны — увеличение экспортных поступлений в национальный бюджет и рост инфляции как общая тенденция: 10,5% в октябре в Беларуси, 4,1% в Евросоюзе и 6,2% в США (максимум за последние 30 лет).





К национальным особенностям можно отнести относительно невысокий вклад в копилку ВВП туристического сектора и HoReCa, поэтому этот сегмент белорусской экономики, несмотря на существенную просадку, не играет роль первой скрипки.





Таблица: Национальный статистический комитет, belstat.gov.by





Но есть еще сегмент ИT-технологий, который, наоборот, в условиях пандемии показывает устойчивый рост и дает отличный пример. Устойчиво росли в первом полугодии промышленное производство, поставки на экспорт продукции нефтехимии. Сельское хозяйство после снижения объемов производства во втором квартале в октябре вновь показывает рост. Сохраняется устойчивый спрос на продукцию лесного хозяйства.





Но это все связано в большей степени с внешними рынками, и при изменении внешней конъюнктуры в ту или иную сторону картина может существенно измениться. Мы слишком сильно зависим от мировых тенденций.





Можно один раз случайно поймать крупную рыбу и наесться, но если у тебя нет удочки — возникает риск остаться голодным надолго.





Это знают и понимают лидеры мировой экономики, поэтому в первую очередь усилия обычно направляются на формирование устойчивого внутреннего спроса.





Классическим примером может служить экономика КНР, которая после бурного роста в 90-е годы прошлого века в начале 2000-х годов (до 15% роста ВВП в год) перешла к умеренному росту ВВП в размере 7,5−8,0% в год и сформировала базу для мощнейшего внутреннего развития. Беларусь не делала подобных шагов, поэтому и осталась зависимой от внешних факторов.





«Белорусская экономика может расти еще до середины 2022 года»

Тем не менее сложившаяся конъюнктура в мировой экономике работает на пополнение национального бюджета Беларуси и способствует росту ВВП. Каким будет итог, узнаем буквально в течение двух месяцев.





Но поскольку нынешний рост ВВП, как мы выяснили, обусловлен в большей степени внешними факторами (рост спроса и цен на продукцию белорусской экономики в условиях постпандемийного восстановления мирового хозяйства), при условии сохранения этих факторов сохранится и рост ВВП. Какова будет величина этого роста, зависит от ряда обстоятельств.





Несмотря на появившийся свет в конце туннеля в борьбе человечества с пандемией в виде всеобщей вакцинации, об окончательной победе над заразой говорить преждевременно.





Поэтому темпы восстановления мировой экономики еще не набрали полных оборотов, тут есть потенциал роста, в том числе и для Беларуси — как минимум до середины 2022 года.





Однако притормозить этот процесс для нас могут внешнеполитические обстоятельства в виде экономических санкций, которые расширяют Евросоюз и США. Насколько проявится антиэффект от этих мероприятий, станет понятно по мере их введения и реализации. По инерции сейчас все работает и есть вероятность, что пусть и небольшой, но рост ВВП в ближайшее время экономике Беларуси все же обеспечен.