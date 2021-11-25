







Чем обусловлена срочность создания 30-дневных запасов?





По данным enkorr.ua, пишет Ежедневник, ноябрьский план отгрузок в Украину предусматривает 160 тыс. тонн дизтоплива, тогда как в среднем за последние месяцы он составляет 255 тыс. тонн.





«Сокращение будет равномерным, все контрагенты получат около 60% от запланированного объема», — сообщил enkorr.ua источник в белорусской нефтяной отрасли.





По его словам, причиной сокращения является распоряжение белорусского правительства о формировании государственного резерва нефтепродуктов.





«Еще летом на уровне правительства была поставлена задача создать 30-дневный запас нефтепродуктов. В конце октября ревизия показала, что план не выполнен, и чиновники решили оперативно исправить ситуацию. Аргументацию, что это лучше сделать в январе-феврале, когда спрос на потребительских рынках падает, не приняли», - рассказал источник в белорусских нефтяных кругах и предположил, что недогруженные ресурсы будут компенсированы в декабре.





28 октября вице-премьер Юрий Назаров во время общения с депутатами сообщил, что в полном объеме обеспечены потребности внутреннего рынка в нефтепродуктах и нефтехимическом сырье, а по нефтепродуктам создан их 30-суточный запас.





8 ноября Александр Лукашенко встречался с Назаровым и председателем концерна «Белнефтехим» Андреем Рыбаковым, чтобы обсудить результаты работы нефтехимического комплекса. Там, видимо, и выявились недостаточные запасы нефтепродуктов.





В апреле 2020 года Лукашенко поручил создать серьезный запас нефти и топлива на непредвиденные случаи. Такое заявление он сделал на фоне имевшегося спора с Россией и резко подешевевшей нефти. При этом возникли вопросы в отношении наличия мощностей для хранения нефти и запасов нефтепродуктов.





Какие сейчас есть риски? Несмотря на то, что Беларусь является одним из крупных экспортеров нефтепродуктов в своем регионе, она сильно зависит от импорта нефти, так как собственная добыча не позволяет загрузить мощности НПЗ в Новополоцке и Мозыре. И вот как раз с поставкой сырья могут возникнуть проблемы. Дело в том, что «Нафтан» находится под американскими санкциями. Однако это пока не сильно ощущается при поставках сырья. Но с 2022 года ситуация может измениться на фоне подорожания нефти. Помимо налогового маневра российские нефтяники, как сообщил Юрий Назаров, периодически предлагают увеличить стоимость сырья для Беларуси, потому что «рисково работать» в условиях санкций.





Согласно европейским нормам, размер запасов нефти должен постоянно поддерживаться на уровне, превышающем либо 3 месяца среднего чистого импорта, либо 2 месяца внутреннего потребления. Исходя из этого, в Беларуси должен быть создан резерв нефти в количестве 2,6-3,5 млн тонн.





Самый большой резервуарный парк под нефть в Беларуси находится у оператора белорусской части нефтепровода «Дружба» – компании «Гомельтраснефть «Дружба». Его суммарный парк позволяют единовременно хранить примерно 750 тыс. тонн нефти.





По состоянию на 1 января 2020 года, когда прекратились поставки российской нефти в Беларусь, на НПЗ имелись запасы 0,5 млн тонн сырья, которого хватало на 20 дней. Однако оба предприятия были переведены на работу на минимальном технологическом уровне загрузки.





К 2025 году планировалось увеличить резервуарный парк хранения нефти до 1 млн тонн сырья. По словам Юрия Назарова, такой объем позволит обеспечить бесперебойную работу двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов в течение месяца.





В качестве стратегического хранилища нефти можно рассматривать и магистральные нефтепроводы, проходящие через территорию Беларуси. В феврале 2020 года Беларусь отбирала технологическую нефть для НПЗ из трубопровода «Дружба». Но она может использоваться только при его остановке. Сейчас ведется строительство нефтепровода Гомель-Горки, чтобы связать транспортировку сырья между двумя нефтеперерабатывающими заводами. То есть теоретически это может быть еще одно место для хранения нефти на случай чрезвычайных ситуаций.





Таким образом, возможности создания резервов нефти у Беларуси ограничены. При этом наращивание запасов требует дополнительных финансовых вливаний не только на приобретение сырья, но и на эксплуатацию нефтехранилищ.





Что касается запасов топлива, то мощности позволяют создать 30-дневный запас и даже больше, сообщают участники рынка. На встрече с Лукашенко полтора года назад речь шла про резервы в полмиллиона тонн нефтепродуктов. Самый крупный резервуарный парк имеется у госкомпании «Белоруснефть». Он включает 27 складов хранения нефтепродуктов во всех регионах страны. Общая вместимость резервуарного парка предприятия составляет примерно 300 тыс. кубических метров, что в зависимости от нефтепродукта и его плотности может составлять около 250 тыс. тонн. Особняком стоит склад в Фаниполе, до которого проведен нефтепродуктопровод от «Нафтана». Стоимость прокачки топлива из Новополоцка до Фаниполя по нефтепродуктопроводу примерно на 25% ниже, чем при доставке железнодорожным транспортом.



