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Падеж скота в стране вырос на 5%

За январь-сентябрь нынешнего года в Беларуси падеж скота увеличился на 5%.

Падеж скота в стране вырос на 5%
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко эфире телеканала «Беларусь 1», все технологические меры, которые сегодня приняты, дадут возможность по результатам года уменьшить гибель животных, пишет agronews.com

Он подчеркнул, что в первую очередь речь идет об ответственности технической и ветеринарной служб на местах, руководителей предприятий.

Иван Крупко добавил, что в следующем году ошибок, которые были допущены в нынешнем, быть не должно.

Ежемесячно Минсельхозпрод и облисполкомы проводят анализ каждой сельскохозяйственной организации по каждому району. «Конечно, к сожалению, принимаются и административные решения, вскрываются факты приписок. Но будут приняты меры, чтобы таких фактов больше не было. Они будут направлены на сохранность молодняка и четкое выполнение технологических регламентов при производстве продукции животноводства», — резюмировал министр.
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