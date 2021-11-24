Падеж скота в стране вырос на 5%

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко эфире телеканала «Беларусь 1», все технологические меры, которые сегодня приняты, дадут возможность по результатам года уменьшить гибель животных, пишет agronews.com





Он подчеркнул, что в первую очередь речь идет об ответственности технической и ветеринарной служб на местах, руководителей предприятий.





Иван Крупко добавил, что в следующем году ошибок, которые были допущены в нынешнем, быть не должно.





Ежемесячно Минсельхозпрод и облисполкомы проводят анализ каждой сельскохозяйственной организации по каждому району. «Конечно, к сожалению, принимаются и административные решения, вскрываются факты приписок. Но будут приняты меры, чтобы таких фактов больше не было. Они будут направлены на сохранность молодняка и четкое выполнение технологических регламентов при производстве продукции животноводства», — резюмировал министр.