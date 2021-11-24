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В Нацбанке ставят цель по инфляции на 2022 год — 6%

Об этом сообщила начальник управления исследований и стратегического развития Нацбанка Беларуси, кандидат экономических наук Наталья Мирончик, пишет officelife.media

Регулятор хочет делать это через поддержание процентных ставок в реальном выражении на положительном уровне. То есть самое главное, чтобы доходы вкладчиков были положительными и чтобы кредитование не было бесплатным.

«Надо будет — повысим (ставку рефинансирования. — Прим. OL)», — также отметила Мирончик.

Как сообщалось, в 2021 году из-за роста инфляции Нацбанк Беларуси был вынужден поэтапно повысить рекордно низкую ставку рефинансирования с 7,75 до 9,25%.
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