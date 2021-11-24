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"Газовый покер" с повышением ставок: Газпром "списал" дороговизну газа на дефицит СПГ

Высокие цены на газ на европейском рынке в этом году обусловлены падением поставок сжиженного газа, считают в Газпроме.

В Газпроме заявляю, что причиной высоких цен на газ в Европе стал дефицит сжиженного газа. Такое мнение в четверг, 24 ноября, высказал топ-менеджер Газпром экспорта Сергей Комлев, пишет ТАСС.


"Ситуация на рынке в конце 2020 года и в 2021 году была связана с возникновением острого дефицита СПГ. Она дала толчок глобальной игре на повышение цен на незаконтрактованный, гибкий СПГ, их взвинчиванию региональными игроками. Такой "газовый покер" с повышением ставок и привел к тому, что цена природного газа в Европе и Азии легко перешагнула рубеж $1 тыс. за 1 тыс. куб. м", - считает Комлев.

По его мнению, эта ситуация "со всей остротой обнажили проблему надежности поставок гибкого, спотового СПГ".

Причиной дефицита СПГ в Европе он считает падения цен на энергоресурс в 2020 году, из-за чего рынок переориентировался на Азию. 

Также Комлев отметил тот факт, что в этом году ветрогенерация в Европе была снижена из-за природных факторов.

"В другой раз может подвести количество солнечных дней, в третий - низкий уровень водных ресурсов у гидроэнергетиков. Поэтому для таких случаев необходимо иметь резерв в виде управляемых источников энергии, о котором европейцы не позаботились", - считает он.

Тем временем, цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1097 за 1 тыс. куб. м.

На прошлой неделе цена на газ обновила месячный максимум, поднявшись до 1180 долларов за тысячу кубометров. Позже цены снизились, но потом снова начали расти из-за похолодания, пишет Корреспондент.


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