На сайте стартапа сказано, что «Днепр» получит вторую жизнь и сможет разгоняться до 165 км/ч. Емкость батареи у электробайка обещают 7,2 киловатт-часа, а запас хода держат в секрете.





Весить электромотоцикл будет не менее 170 кг.





Фото: Delfast Bikes





Первый электрический Dnepr должен появиться не раньше 2023 года. Модель уже существует в виде прототипа, который представили на Фестивале скорости Speed Week 2021 в США.



