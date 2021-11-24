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Стартап Delfast Bikes анонсировал возрождение мотоцикла "Днепр" в виде электробайка

Стартап с украинскими корнями Delfast Bikes анонсировал, что возродит легендарный мотоциклетный бренд «Днепр». Правда, реинкарнируется он в виде электромотоцикла с яркой внешностью.

На сайте стартапа сказано, что «Днепр» получит вторую жизнь и сможет разгоняться до 165 км/ч. Емкость батареи у электробайка обещают 7,2 киловатт-часа, а запас хода держат в секрете.

Весить электромотоцикл будет не менее 170 кг.

Фото: Delfast Bikes

Первый электрический Dnepr должен появиться не раньше 2023 года. Модель уже существует в виде прототипа, который представили на Фестивале скорости Speed Week 2021 в США.

Бренд «Днепр» от Киевского мотоциклетного завода существовал с 1968 по 2012 год. Он ассоциируется с тяжелыми дорожными мотоциклами с боковой коляской, пишет officelife.media
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