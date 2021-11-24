Spiegel: в пятом пакете санкций ЕС кроме "Белавиа" будут "Гродно-Азот" и "Белоруснефть"

Немецкое издание Spiegel, ссылаясь на свои источники, сообщает что в очередном санкционном пакете Евросоюза будут помимо «Белавиа» госкомпании «Гродно-Азот» и «Белоруснефть»,



Издание пишет , что под санкции также попадут туристические фирмы «Оскартур» и «Центркурорт», сирийская чартерная авиакомпания Cham Airlines и турецкий провайдер паспортно-визовых услуг VIP Grub, и ряд официальных лиц.

Сообщается, что санкционный список будет обнародован до конца следующей недели.

