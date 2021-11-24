+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Spiegel: в пятом пакете санкций ЕС кроме "Белавиа" будут "Гродно-Азот" и "Белоруснефть"

Немецкое издание Spiegel, ссылаясь на свои источники, сообщает что в очередном санкционном пакете Евросоюза будут помимо «Белавиа» госкомпании «Гродно-Азот» и «Белоруснефть»,


Издание пишет, что под санкции также попадут туристические фирмы «Оскартур» и «Центркурорт», сирийская чартерная авиакомпания Cham Airlines и турецкий провайдер паспортно-визовых услуг VIP Grub, и ряд официальных лиц. 

Сообщается, что санкционный список будет обнародован до конца следующей недели.
Источник:
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]