Spiegel: в пятом пакете санкций ЕС кроме "Белавиа" будут "Гродно-Азот" и "Белоруснефть"
Немецкое издание Spiegel, ссылаясь на свои источники, сообщает что в очередном санкционном пакете Евросоюза будут помимо «Белавиа» госкомпании «Гродно-Азот» и «Белоруснефть»,
Издание пишет, что под санкции также попадут туристические фирмы «Оскартур» и «Центркурорт», сирийская чартерная авиакомпания Cham Airlines и турецкий провайдер паспортно-визовых услуг VIP Grub, и ряд официальных лиц.
Сообщается, что санкционный список будет обнародован до конца следующей недели.
Источник:
17:55 24/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение