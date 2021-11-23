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Банки повышают комиссию за снятие наличных в "чужих" банкоматах и вводят ограничения по карточкам

Одни банки повышают размер комиссии за снятие наличных в «чужих» банкоматах, другие ограничивают максимальное число карточек, которые могут быть у одного клиента.

Банк БелВЭБ с 1 декабря введет новые ограничения по максимальному количеству банковских карточек всех личных карточек у одного клиента — дебетовых, кредитных, детских, виртуальных. Их может быть не больше 15. Речь как про активные карточки, так и заблокированные вне зависимости от платежной системы и валюты.

Ранее Банк БелВЭБ с 11 ноября ограничил число карточек одного клиента до 40.

Банк ВТБ с 1 декабря повышает размер комиссии за снятие наличных в банкоматах других финансовых учреждений — банков-резидентов и банков-нерезидентов. Сбор составит 3,5% (минимум 5,5 рубля, 3 доллара/евро или 200 российских рублей). Сейчас комиссия — 3% (минимум 5 рублей, 3 доллара/евро или 200 российских рублей).

Ранее Альфа-Банк с 17 ноября поднял размер комиссии за снятие наличных с карт. К примеру, сбор за выдачу наличных в банкомате Альфа-Банка с банковской платежной карточки иностранного банка вырастет с 3% до 3,5%. За снятие наличных с кредитных карт в банкоматах и кассах Альфа-Банка и банков-партнеров, а также в кассах банков-партнеров комиссия выросла до 3,5% (минимум 4 рубля). Была — 3% (минимум 3 рубля).

Белгазпромбанк с 15 ноября ограничил максимальную сумму одной операции в ЕРИП, которые клиенты проводят по реквизитам карточки через интернет-банкинг и мобильное приложение.
Источник: intex-press.by
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