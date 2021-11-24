



"Готовность второго блока АЭС - 90%. До конца текущего года на блоке начнется этап физического пуска - специалисты приступят к загрузке свежего ядерного топлива в активную зону реактора", - сказал Каранкевич, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.





Министр также сообщил, что выработка электроэнергии на первом энергоблоке БелАЭС уже превысила 5 млрд кВт.ч.