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Минэнерго подтверждает: второй энергоблок запустят до конца 2021 года

Этап физического пуска второго энергоблока БелАЭС начнется до конца 2021 года, заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.


"Готовность второго блока АЭС - 90%. До конца текущего года на блоке начнется этап физического пуска - специалисты приступят к загрузке свежего ядерного топлива в активную зону реактора", - сказал Каранкевич, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.

Министр также сообщил, что выработка электроэнергии на первом энергоблоке БелАЭС уже превысила 5 млрд кВт.ч.
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