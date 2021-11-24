Какие перспективы перед нашей страной открывает регион Ближнего Востока и Персидского залива и ждут ли нас там? Газета «Белорусы и рынок» попыталась разобраться в этих вопросах вместе с экспертами.





Бывший Временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии, старший исследователь Центра новых идей Павел Мацукевич считает, что международная изоляция Беларуси серьезно ограничивает потенциал сотрудничества с этим регионом. Несмотря на благоприятный политический климат.





— Азия, к которой относятся и страны Ближнего Востока, и Персидского залива, в общем признают Лукашенко в качестве легитимного президента, о чем свидетельствует обмен верительными грамотами с государствами от стран Персидского залива, Турции до Южной Кореи и Японии. Политический климат благоприятствует развитию двусторонних отношений. Но этого не достаточно, — говорит Павел Мацукевич. – Лукашенко объявил о намерении заменить стареющую Европу Азией, но это возможно только на словах.





Эксперт отмечает, что не в каждой стране региона пользуется спросом белорусский экспорт, потому что мы не единственные, кому интересен этот рынок и не самые передовые и эксклюзивные поставщики.





Отдельные страны интересны Беларуси с точки зрения привлечения капитала. Но будущее Беларуси туманно, а инвестиции любят определенность.





С отдельными странами региона можно развивать сотрудничество в сфере ВПК, но предприятия этой отрасли тоже под санкциями и их возможный вторичный эффект может испугать потенциальную клиентуру и кооперационные возможности.





«Регион потенциально очень интересен Беларуси. Там сконцентрированы огромные запасы энергоресурсов. Но мы перессорились со странами, через которые могли бы потенциально организовать их транзит», — резюмировал Павел Мацукевич.





Кандидат исторических наук Евгений Красулин тоже скептически оценивает возможности Беларуси в регионе.





— Объединенные Арабские Эмираты — место, где сконцентрированы колоссальные финансовые потоки, которые открывают перспективы развития. Но мы, к сожалению, отстаем. Вначале мы должны предпринять усилия внутри страны, чтобы потом выходить на мировой рынок, должны создать условия для развития самой Беларуси, чтобы потенциал смог раскрыться.





Дубаю же нужны строительные технологии, компьютерные разработки инфраструктуры, футуристические прорывы, которые бы давали ответ на вопрос: что нужно развитому городу через 20-30 лет? Есть ли у нас такие ресурсы – вопрос риторический, — отметил Красулин.





— Регион прекрасно освоен Европой, Соединенными Штатами, даже Китаем. Что касается Беларуси, то если нас там не ждали 10 лет назад, скорее всего, и сейчас не ждут, потому что наша продукция лучше и новее не становится.





Работа на рынках – это работа производителя, а не премьера Головченко, это реклама, создание сервисной сети, использование финансовых инструментов (кредиты, рассрочки и так далее), — считает экономист Лев Марголин.





По его мнению, вряд ли в мире осталась страна, куда бы не добрался белорусский экспорт. Другое дело – в каких объемах. Конечно, можно что-то экспортировать и в Эмираты, и в другие страны Персидского залива. Но все зависит от того, какими объемами он будет исчисляться.