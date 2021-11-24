Это максимальная скорость ослабления белорусского рубля в течение суток за последние 4,5 месяца.





С начала недели валютная корзина подорожала на 0,44%, а с начала ноября уже на 0,77%.





Чёрная полоса для белорусского рубля затянулась. За последние десять торгов он уже девять раз девальвировался к доллару, стоимость которого подскочила на 0,0918 BYN.





Сегодня курс доллара вырос на 0,0134 BYN до 2,5268 BYN/USD и с максимума за 50 дней улетел на максимум за 126(!) дней.





С начала ноября американец подорожал уже на 0,1042 BYN. Таким образом, ему удалось полностью отыграть октябрьские потери, когда по итогам месяца стоимость доллара рухнула на 0,0910 BYN. Это было максимальное месячное снижение за последние полтора года.





Курс евро поднялся на 0,0092 BYN до 2,8388 BYN/EUR до максимума почти за три недели.





С начала месяца стоимость евровалюты увеличилась на 0,0155 BYN. Евро за последние два дня подорожал уже на 0,0301 BYN.





Курс российского рубля подскочил на 0,0339 BYN до 3,3950 BYN/100 RUB и оттолкнулся от годового минимума.





За предыдущие три дня сотня российских рублей подешевела на 0,0601 BYN, но с начала ноября получилось всего минус 0,0413 BYN.





Московская биржа

Российскому рублю удалось отыграть часть вчерашних потерь.





Сегодня к 11:30 на торгах в Москве средневзвешенный курс доллара опустился на 46 копеек до 74,3726 российских рублей.





Напомним, что вчера был резкий скачок курса доллар сразу на 1,38 рубля до 74,8327 RUB/USD — максимума почти за 4,5 месяца.





Средневзвешенный курс евро сегодня снизился на 58 копеек до 83,59 российских рублей, а вчера был рост на 1,40 рубля до 84,1718 RUB/EUR — максимума почти за полтора месяца.