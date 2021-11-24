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Оптимисты в Нацбанке надеются сбить инфляцию до 6% в 2022 году

Национальный банк планирует установить целевой показатель инфляции на 2022 год не более 6%. Об этом в ходе круглого стола сообщила начальник управления исследований и стратегического развития Нацбанка Беларуси Наталья Мирончик.

«На что будет ориентирована политика, чтобы стабилизировать инфляцию, но с минимальными издержками для экономики? 6% — цель по инфляции по следующему году. Главное — это процентная политика, это поддержание процентных ставок в экономике в реальном выражении на положительном уровне», — сказала она.

Мирончик отметила, что при необходимости Национальный банк будет повышать ставки. По ее словам, доходы сберегателей должны быть положительными в реальном выражении, а кредитование — не бесплатным.

В Беларуси сейчас годовая инфляция составляет не менее 10,5%. И высока вероятность, что по итогам года она сохранится как минимум на уровне 10%. 

При этом целевой показатель на 2021 год составлял 5%, напоминает reform.by
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