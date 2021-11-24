Инфобанк напоминает: недавно было известное интервью Александра Лукашенко с журналистом BBC:





... Би-би-си: Кое-какие цифры я приведу: с июля ликвидировано 270 НКО в Беларуси.





А.Л.: Отвечаю на твой вопрос, не трудись: вырежем всех мерзавцев, которых вы финансировали. Ах, вы озаботились, что мы уничтожили ваши структурки, НКО, НПО и прочие, которые его финансировали.





Мы людей, которые работали на Беларусь, которые помогали людям, пальцем не тронули, а тех, которые пользовались вашей помощью, получая от вас финансирование, и громили здесь, ваших, которых вы видели здесь в Минске - мы, если мы кого-то не ликвидировали, то мы их ликвидируем в ближайшее время.





Би-би-си: То есть офис по правам людей с инвалидностью ликвидирован. Центр для любителей животных — это разве оружие Запада против Беларуси?





А.Л.: Вы назовите еще представительство Организации Объединенных Наций. Назовите, чем оно занималось. Деньги, которые должны были идти на благотворительность, финансировали протесты - нанимали адвокатов и так далее. Это что, их профильная деятельность? Или там отчасти Красный Крест и так далее, их тоже назовите.





А то, что вы называете животных - ну, звучит на картинку, а вы посмотрите, чем они занимались? Для меня, кстати, это новость. Но я уверен, что это была шильда (прикрытие), что они защищали животных, а деньги они получали на свое существование и на революции здесь. Не на революции, а на мятежи. Поэтому не прикрывайтесь этими словами, "животных мы тут поддерживали"...





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8 ноября 2021 года был опубликован Декрет №7 который меняет Декрет №3 от 20 мая 2020 года "Об иностранной безвозмездной помощи".





Этот Декрет регулирует получение денег, имущества из-за границы и описывает что попадает под определение "иностранной безвозмездной помощи, порядок перечисления и оформления.





Белорусские банки обязаны подавать сведения о всех видах таких перечислений денег:





Мы посмотрели, что изменилось, и хотим обратить внимание наших читателей на некоторые моменты.





Это нужно что бы случайно не попасть в неприятную ситуацию, получив деньги из-за границы. Вот получите деньги, а потом будете стараться доказать в милиции, что эти деньги были не на очередной мятеж в Беларуси.





"...пункт 2 изложить в следующей редакции:





”2. Запрещается получение и (или) использование помощи для следующих целей (в связи со следующим):





- осуществление террористической и иной — экстремистской деятельности, других деяний, запрещенных законодательством, а равно





причиняющих вред национальной безопасности, государственным и (или) общественным интересам или создающих угрозу причинения такого вреда;





- финансирование политических партий, союзов (ассоциаций) политических партий;





- подготовка или проведение выборов, референдумов, отзыв депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутатов местного Совета депутатов, организация либо проведение собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования, забастовок, изготовление или распространение агитационных материалов;





- организация мероприятий, направленных на проведение политической и агитационно-массовой работы среди населения."...





Поэтому если вы имеете хоть какие-то отношение к политике или читаете экстремистские телеграм каналы - лучше вам деньги из-за границы не получать.





"...пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:





”3. Денежные средства — денежные средства в наличной и безналичной формах (включая поступившие получателям путем погашения электронных денег), в том числе выделяемые иностранными учредителями для финансирования созданных ими учреждений, взносы иностранных учредителей (членов) некоммерческих организаций, беспроцентные займы, за исключением денежных средств, вносимых иностранным учредителем юридического лица в качестве взноса (вклада) в уставный фонд, и процентов, полученных от размещения денежных средств во вклады (депозиты) в банках.





4. Имущество — недвижимое имущество, расположенное на территории Республики Беларусь, за исключением недвижимого имущества, вносимого в качестве вклада в уставный фонд юридического лица его иностранным учредителем, и перемещаемых вещей, приравненных в соответствии с гражданским законодательством к недвижимому имуществу..."





С деньгами и имуществом понятно, все что не вклад в уставной фонд и не проценты с банковских депозитов - под внимательным контролем. Особенно обратите внимание на беспроцентные займы, мы знаем, что иногда материнские компании или учредители таким образом помогают организациям пережить сложные моменты в бизнесе.





В Декрете появилось определение - иностранные анонимные жертвователи:

"...дополнить приложение пунктом 5' следующего содержания:





”51. Иностранные анонимные жертвователи — лица, предоставившие иностранную безвозмездную помощь, в том числе перечислившие денежные средства через банк-нерезидент, и не указавшие в платежных, иных документах сведения, позволяющие их идентифицировать (фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), место жительства и (или) место пребывания (страна), наименование организации, банковские реквизиты), либо указавшие недостоверные сведения.“





Тоже понятно, если вдруг вам перечислят деньги через систему переводов где не будет таких данных про отправителя денег, то опять-таки это уже будет расцениваться как иностранная безвозмездная помощь, которую надо регистрировать в определенном порядке.





Еще одно изменение - в определение отправителей иностранной помощи попали беларусы, которые проживают за границей более 183 дней:





" пункт 10 изложить в следующей редакции:





”10. Отправители — иностранные государства в лице их государственных органов или дипломатических представительств, межгосударственные образования, иностранные и международные юридические лица (организации, не являющиеся юридическими лицами), граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь либо находящиеся за пределами Республики Беларусь более 183 дней в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу предоставления помощи, иностранные граждане и лица без гражданства, не имеющие разрешений на постоянное проживание в Республике Беларусь, а также иностранные анонимные жертвователи.“.."





Если вам пришли деньги от родственника или знакомого, который в течении предыдущего года находился 183 дня за границей - это уже будет иностранная безвозмездная помощь, которую надо регистрировать.





Ну, а теперь о штрафах и уголовных делах. Да, именно так, за получение и использование денег можно сесть в тюрьму:





"... Установить, что получение и (или) использование иностранной безвозмездной помощи в случаях, запрещенных законодательством, влечет наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых величин с конфискацией этой помощи, а на юридическое лицо — до ста процентов от суммы (стоимости) иностранной безвозмездной помощи с конфискацией этой помощи.





Предоставить право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных в части первой настоящего пункта, уполномоченным должностным лицам органов внутренних дел, Комитета государственного контроля, а рассматривать дела о данном правонарушении — районному городскому) суду.





Действия, указанные в части первой настоящего пункта, совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такое же правонарушение, наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.





Предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных в части третьей настоящего пункта, производится следователями Следственного комитета..."





Декрет вступает в силу через 3 месяца, то есть с 8-го февраля 2022 года, но пункт 2 (тот который про штрафы) уже действует:





" ...Настоящий Декрет вступает в силу через три месяца после его официального опубликования. Пункт 2 настоящего Декрета действует до вступления в силу закона Республики Беларусь о внесении соответствующих изменений в Уголовный кодекс Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях..."





В последнее время в Беларуси достаточно активно меняется законодательство, поэтому отслеживайте все изменения, чтобы потом случайно, по незнанию, не попасть на штрафы или в тюрьму.