



«Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил. 48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня»,— сказал официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов (цитата по ТАСС).





Ранее «Молдавгаз» заявил, что у него нет денег, чтобы расплатиться с «Газпромом». Власти Молдавии обещали погасить задолженность до конца недели.





22 ноября «Газпром» уведомил Молдавию, что прекратит поставлять газ в республику через 48 часов, если не получит плату. Речь идет о платежах за октябрь и первую половину ноября, которые не были переведены из-за того, что тарифы в Молдавии были пересмотрены только в ноябре, из-за чего возник кассовый разрыв. Так если в октябре Молдавия покупала газ по рыночной цене — примерно $790 за 1 тыс. кубометров, то стоимость газа в ноябре, после продления соглашения, составила $450 за 1 тыс. кубометров.





Напомним, в конце октября компания продлила соглашение с Молдавией на поставки газа. Главным условием контракта была полная оплата в срок текущих платежей за газ.