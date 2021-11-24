Как отмечают российские аналитики, еще в октябре за один рубль давали 69,55 российских рублей. А во вторник он уже падал до 75 рублей, хотя по итогам дня и остановился на отметке 73,45 рубля за доллар.





Основное падение курса пришлось на 20-23 ноября, когда вслед за появившимся сообщением о готовящемся вторжении в Украину, произошел обвал на российском фондовом рынке.





Торги 24 ноября также начались со снижения курса российского рубля. Всего за час курс упал почти на полтора рубля – до 74,85 рублей за доллар.





Причем, российские аналитики отмечают, что вряд ли можно ожидать восстановления рубля до прежних позиций. Скорее, следует ожидать дальнейшего падения. Хотя, отмечают экономисты, очень многое будет зависеть от информационной повестки дня.





Иными словами, если информация о вторжении в Украину получит новое подтверждение и тем более, если это произойдет, то курс российского рубля обвалится еще больше.





Для Беларуси все эти события также могут иметь серьезные последствия. Ведь на данный момент именно Россия является нашим главным стратегическим партнером, от которого страна получает весьма существенную финансовую поддержку.





Белорусский рубль и раньше демонстрировал серьезную зависимость от российского рубля, падая вслед за ним даже больше, чем «старший брат». Теперь же эта зависимость еще более усилилась.





Поэтому в последние дни курс белорусского рубля также снижается к евро и доллару, укрепляясь лишь по отношению к российскому рублю.