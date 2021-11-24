Министерство иностранных дел (МИД) Литвы заявило во вторник, что угрозы ядерной безопасности и защите окружающей среды для Литвы и других стран региона удвоятся, когда второй блок начнет действовать.





"Поэтому требует от Беларуси воздержаться от этого безответственного и и повышающего угрозы решения. Литва также требует приостановить работу первого энергоблока АЭС до тех пор, пока не будут выполнены все современные требования ядерной безопасности", – говорится в сообщении.





В ноте также говорится, что пока АЭС работает на Островецкой площадке Литва будет использовать все возможные дипломатические, политические, правовые и технические меры для защиты благополучия своего народа и интересов национальной безопасности.





Литва утверждает, что Белорусская АЭС была построена с нарушением требований безопасности и охраны окружающей среды. Минск отвергает эти обвинения, пишет delfi.lt





Минск считает новую ноту протеста Литвы по БелАЭС частью инфокампании против Беларуси Новая нота протеста Литвы по БелАЭС является частью большой информационной кампании против Беларуси, заявили в пресс-службе министерства энергетики во вторник.

"Используя различные инструменты информационного давления, вплоть до запугивания собственного населения "ядерной угрозой БелАЭС", Литва продолжает большую информационную кампанию против Беларуси, продвигая антибелор сскую риторику на международных площадках.

При этом на фоне явного отсутствия конкретных фактов "небезопасности" БелАЭС в очередной раз звучат голословные обвинения с явно политизированным подтекстом", - подчеркнули в пресс-службе.

Там отметили, что "содержание заявлений литовской стороны не меняется - в них нет ничего нового и важного для обычных людей, и самое главное - нет ни капли правды".

"Попытки литовских политиков заработать бонусы в глазах европейских коллег, привлечь внимание европейского сообщества, выставляя БелАЭС "угрозой" для Европы, давно не воспринимаются серьезно и все больше напоминают борьбу с ветряными мельницами. Так думают не только в Беларуси", - полагают в Минэнерго.

В пресс-службе министерства подчеркнули, что белорусская АЭС соответствует необходимым требованиям ядерной безопасности.

"Это не раз подтверждали авторитетные международные организации, в том числе МАГАТЭ, ENSREG, Всемирная ассоциация организаций эксплуатирующих атомные станции. К слову, буквально на днях на БелАЭС ожидают очередную миссию международных экспертов", - заявили в пресс-службе Минэнерго.

Как напомнили в министерстве, строительство второго энергоблока атомной станции выходит на финишную прямую. В декабре планируется приступить к загрузке в реактор блока свежего ядерного топлива.

"Все работы, проводимые на АЭС, осуществляются под строгим контролем Госатомнадзора и других надзорных органов", - цитирует пресс-службу interfax.by





