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За год цена на картошку в Беларуси выросла на 77%. В Польше и Украине вдвое дешевле. Что происходит?

Картофель в Беларуси подорожал почти в два раза за последний год. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

За год цена на картошку в Беларуси выросла на 77%. В Польше и Украине вдвое дешевле. Что происходит?
Но цены в магазинах куда выше официальных, вместе с тем в соседних странах картофель значительно дешевле.

Согласно Белстату, в октябре 2021 года килограмм картофеля в Беларуси стоил в среднем 1 рубль 31 копейку. Хотя в октябре 2020-го цена была всего 74 копейки. То есть, за год картофель в стране подорожал на 77%.

Но это официальная цена. Если посмотреть цены на картофель на сайте популярного онлайн-магазина с доставкой, то минимальные цены за килограмм картофеля стартуют с 1 рубля 49 копеек, что вдвое больше средней цены за октябрь 2020 года. При этом доходят цены и до 3 рублей 93 копейки.

Сколько стоит картофель у соседей

В соседней Украине, в магазине онлайн-доставки, цены на картофель стартуют с 80 украинских копеек за 100 грамм. То есть, килограмм здесь обойдется в 8 гривен, или в 75 белорусских копеек – как в Беларуси год назад.

В польском онлайн-магазине пять килограмм картофеля можно купить за 7,99 злотых. Один килограмм, таким образом, обойдется в 1,6 злотых, или в 96 белорусских копеек. Со скидкой же, которая действует на момент написания статьи, килограмм стоит и вовсе 57 копеек.

В онлайн-магазине в Литве цены на картофель стартуют с 29 евроцентов за килограмм. В рублях это 82 копейки. Правда, цена указана со скидкой. Без этого за килограмм картофеля придется заплатить 1,67 рубля.

Тем временем в России килограмм картофеля можно купить за 55 российских рублей. Это 1.85 белорусского рубля. И это при скидке в 30%.

Что говорят власти?

Вице-премьер Беларуси Александр Субботин 23 ноября рассказал, почему в Беларуси растут цены, почему рост продолжиться, и как санкции влияют на экспорт. По его словам, цены на продовольствие в Беларуси продолжат расти «на фоне мировой конъюктуры» и их роста не избежать.

«Если мы начинаем перекрывать, как-то душить цены на внутреннем рынке, а более интересна будет цена в Российской Федерации, те же люди будут покупать в магазине и автобусами, машинами легковыми вывозить туда товар. То есть переток будет в любом случае. Границы как таковой же у нас нет в "союзном государстве"», — заявил чиновник.

Также он добавил, что дорожают товары, которые так или иначе влияют на конечную стоимость сельхозпродукции, в том числе удобрения, некоторые импортные составляющие, запчасти и другое.

То есть получается, что картошка в Беларуси такая дорогая из-за России? Вот такая вот "интеграция"...
Источник: telegraf.by
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