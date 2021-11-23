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Субботин прогнозирует дальнейший рост цен на продукты в Беларуси

Стоимость продовольственных товаров в Беларуси объективно продолжит увеличиваться на фоне мировой конъюнктуры. Однако власти задействуют различные механизмы, чтобы максимально сдерживать этот процесс.


Вице-премьер Александр Субботин, который курирует сферу АПК, подчеркнул: дефицита не будет, так как в республике производится продовольствия в разы больше, чем нужно потребителям, и на первом месте стоит собственная продовольственная безопасность.

В то же время  роста цен избежать не удастся, пишет Аgronews.com. «Если мы начинаем перекрывать, как-то душить цены на внутреннем рынке, а более интересна будет цена в Российской Федерации, те же люди будут покупать в магазине и автобусами, машинами легковыми вывозить туда товар. То есть переток будет в любом случае. Границы как таковой же у нас нет в Союзном государстве», — пояснил он.

Также вице-премьер отметил, что дорожают товары, которые так или иначе влияют на конечную стоимость сельхозпродукции — удобрения, некоторые импортные составляющие, запчасти и другое.

Александр Субботин добавил, что есть большое количество механизмов, как снивелировать скачки цен. В качестве таковых он назвал адресную поддержку малоимущих слоев, ограничение маржинальности, ограничение рентабельности торговых сетей. «Все эти механизмы в правительстве известны, ими активно пользуемся. И мы стараемся максимально сдерживать рост цен», — резюмировал он.
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