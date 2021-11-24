+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Названы 30 самых важных банков в мире

Совет по финансовой стабильности (FSB), включающий в себя представителей центробанков стран G20, назвал JPMorgan Chase самым важным банком мира. Топ-30 ведущих кредитных организаций опубликовали на сайте совета.

FSB оценил 30 мировых банков, которые имеют статус глобально системно значимых, распределив их по пяти корзинам, в зависимости от величины надбавки к нормативу достаточности капитала, который требуют соблюдать от конкретных банков национальные регуляторы.

Максимально возможная надбавка, свидетельствующая о наивысшей значимости банка для мировой финансовой системы, установлена на уровне 3,5 процента. В текущем году такие требования не предъявляются ни к одному банку, в прошлогоднем рейтинге им соответствовал JPMorgan Chase.
Haqqin.az
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]