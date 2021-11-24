Названы 30 самых важных банков в мире

FSB оценил 30 мировых банков, которые имеют статус глобально системно значимых, распределив их по пяти корзинам, в зависимости от величины надбавки к нормативу достаточности капитала, который требуют соблюдать от конкретных банков национальные регуляторы.





Максимально возможная надбавка, свидетельствующая о наивысшей значимости банка для мировой финансовой системы, установлена на уровне 3,5 процента. В текущем году такие требования не предъявляются ни к одному банку, в прошлогоднем рейтинге им соответствовал JPMorgan Chase.



