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С 1 декабря вновь дорожают сигареты

Сигареты снова подорожают в Беларуси уже с 1 декабря, сообщила пресс-служба Министерства по налогам и сборам республики.


Информацию о повышении предельно допустимых розничных цен на табачные изделия МНС разместило на своем сайте.

Сигареты компании ООО "Табак-Инвест" подорожают в диапазоне 4–15 копеек. В частности, станут дороже LD Compact Lounge, часть линейки Monte Carlo, Camel Compact, Winston, Richmond, Sobranie Blue и Sobranie.

В свою очередь госпредприятие "Беларусьторг" подняло цены на 10–25 копеек на табачные изделия марки Kiss, Aroma Rich и Richmond.

Интересно, что при этом такие компании, как ООО "Интер Тобакко", совместное закрытое акционерное общество "ЭНЕРГО-ОИЛ" и ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман", повышать отпускные цены не стали.
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