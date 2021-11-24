С 1 декабря вновь дорожают сигареты





Информацию о повышении предельно допустимых розничных цен на табачные изделия МНС разместило на своем сайте.





Сигареты компании ООО "Табак-Инвест" подорожают в диапазоне 4–15 копеек. В частности, станут дороже LD Compact Lounge, часть линейки Monte Carlo, Camel Compact, Winston, Richmond, Sobranie Blue и Sobranie.





В свою очередь госпредприятие "Беларусьторг" подняло цены на 10–25 копеек на табачные изделия марки Kiss, Aroma Rich и Richmond.





Интересно, что при этом такие компании, как ООО "Интер Тобакко", совместное закрытое акционерное общество "ЭНЕРГО-ОИЛ" и ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман", повышать отпускные цены не стали.