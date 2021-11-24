







"Польша закрыла в одностороннем порядке автодорожный пункта пропуска "Кузница Белостоцкая". Это на треть сократило пропускную способность польского направления. Оставшиеся два пункта пропуска выполняют установленную норму только на 60%", - уточнили в ведомстве.





Там подчеркнули, пишет Interfax.by что белорусская сторона запускает транспорт на свою территорию без задержек.

"Проблемы оформления грузового транспорта на границе стран Евросоюза и Беларуси в первую очередь связаны с невыполнением нормативов пропуска грузовиков через границу Польшей и Литвой", - отметили в Госпогранкомитете.







