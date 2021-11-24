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При проверке фирмы-такси, зарегистрированной в Гродненском районе, выявили более Br1,4 млн неучтенных наличных

Налоговые органы при проверке организации в Гродненском районе установили более Br1,4 млн неучтенных наличных, сообщили БЕЛТА в МНС.



Налоговыми органами на постоянной основе проводятся мероприятия камерального контроля, который позволяет дистанционно выявить признаки нарушений и уведомить об этом плательщиков для возможности добровольно уточнить свои налоговые обязательства и доплатить налоги без привлечения к административной и уголовной ответственности.

Так, например, пишет S13.ru, инспекцией МНС по Гродненскому району по результатам анализа сведений, имеющихся в налоговых органах, установлен факт принятия организацией, осуществляющей деятельность такси, наличных от реализации услуг по перевозке пассажиров и багажа в сумме более Br1,4 млн. При этом на расчетный счет организации было внесено наличными только Br140,1 тыс., что составляет всего 9,6% от суммы, выявленной налоговыми органами.

В связи с установлением в действиях плательщика признаков, указывающих на выполнение не в полном объеме обязанностей налогового агента, в адрес организации направлено уведомление. В результате плательщиком самостоятельно произведен расчет с учетом документально подтвержденных расходов и добровольно уплачен в бюджет подоходный налог в размере Br96,1 тыс.
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