Что произошло

На заседании Евразийского межправительственного совета на прошлой неделе руководители пяти Совминов стран ЕАЭС подписали «Соглашение о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза». Звучит мудрено, а на деле дает возможность банкам России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана проверять кредитные истории своих «общих» клиентов.





«Граждане «пятерки» получат равные возможности при обращении за займами на территории всего союза. При этом банки смогут проверять историю своего клиента вне зависимости от того, какой у него паспорт, и, проанализировав риски, соответственно, принимать решения о выдаче кредитов», – заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Ереване.





Дмитрия Крука, чего следует ждать после этого документа? Myfin.by поинтересовался у старшего научного сотрудника BEROC, чего следует ждать после этого документа?





Персональные данные – золотая жила





– Почему эта информация может приковывать внимание и вызывать определенный интерес? Во-первых, если такая работа ведется, может предполагаться, что юридические и физические лица будут более активно заимствовать на банковских рынках других стран ЕАЭС. И, соответственно, документ – новое явное осязаемое проявление ЕАЭС.





Второй момент, может быть даже более важный: сегодня персональные данные и в целом отслеживание расчетов – один из ключевых моментов на финансовом рынке. Банкиры говорят, что сфера расчетов из чисто технической сегодня становится чуть ли не стратегической: когда о фирме либо человеке есть большая база данных, включая кредитную историю, это позволяет банку составлять четкий портрет и «брать клиента его в оборот», используя эту информацию в своих целях.





Еще один чувствительный момент – трансграничная передача информации. Можно ожидать, что этот механизм гипотетически заработает, и в Россию, как на самый емкий рынок, белорусы станут обращаться больше, и это в чем-то даже политический вопрос – насколько хорошо, что личные данные и кредитные истории граждан будут массово концентрироваться в другой стране?





Но в целом, думаю, что это соглашение не стоит рассматривать как нечто, что может иметь и будет иметь далеко идущие последствия. По моему мнению, в обозримом будущем (а под ним я подразумеваю несколько лет) не начнется ощутимый рост трансграничного кредитования внутри ЕАЭС.





Для юрлиц почти ничего не меняется

– Если мы говорим о юридических лицах, то сегодня белорусская компания, заключающая экспортно-импортные контракты в той же России, без проблем может обратиться в российский банк за кредитом. И те компании, которые желают его получить, это делают. И вряд ли отсутствие доступа к кредитной истории становится существенным препятствием на этом пути.





Что касается других кредитов, когда какое-то белорусское юрлицо, работающее на внутренний рынок, захочет взять денег, допустим, на текущую деятельность, думаю эта ситуация будет малореальной. Потому что при доступе к кредитной истории оценить потенциального клиента, не имея прямого контакта, не имея информации о внутреннем рынке, достаточно сложно. Это очень поверхностная оценка риска и банки не будут идти на это.





На российскую ипотеку рассчитывать не приходится

– Сегодня в РФ банки дают ипотечные кредиты под ставку от 6,49% годовых в российских рублях. В белорусских банках взять подобный кредит можно под 20% годовых. Смогут ли в ближайшее время белорусы сесть на поезд до Смоленска или Пскова и взять в одном из банков этих областных центров кредит на покупку жилья?





– Личное присутствие при таких кредитах – важный элемент сделки, но даже оно не поможет. Дело в том, что сегодня по законодательству белорусы могут кредитоваться только в белорусских рублях. Вряд ли российским банкам будут интересны такие варианты соглашений. К тому же, «дочки» российских банков с успехом работают у нас.





– Резюмируя – перспективы роста трансграничного кредитования всех видов в ЕАЭС невелики? Долги наших предприятий и физлиц перед банками РФ не вырастут?





– Я не вижу перспектив этого, связанных с подписанным в столице Армении документом. Трансграничное кредитование может несколько вырасти на фоне роста торговых отношений, но не более. Предпосылок для существенного роста пока нет. Главное – у российских банков нет отлаженной системы работы с нерезидентами. К тому же, если бы они хотели кредитовать граждан ЕАЭС, то давно нашли бы варианты.





Что касается этого соглашения, то (по моему мнению) его основное предназначение, – техническое: облегчение кредитования уже существующих экспортно-импортных сделок.





К тому же в ЕАЭС есть такое направление, как «стремление к общему финансовому рынку», и потенциально такие условия должны быть созданы. Коль инициативу заявили, то в этом направлении пытаются двигаться. Хоть практические результаты, по обозначенным мною объективным причинам, не приведут к полной унификации и сращения рынков в одно целое.







