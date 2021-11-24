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Не до жиру. Белорусы перешли на замороженных крабов и ограничили себя в свежих омарах

Снижение покупательной способности населения Беларуси отражается и на товарах, относимых у нас почти к роскоши. В этом году, например, полностью прекращен ввоз в страну свежих и охлажденных крабов, осьминогов и некоторых других морских продуктов.


Согласно данным официальной статистики, в 2019 году в Беларусь было поставлено (из России и Нидерландов) 537 свежих или охлажденных крабов на сумму 7,6 тыс. долларов. В прошлом году их было ввезено почти в  два раза  меньше (256 штук на 7 тыс. долларов), а за девять месяцев 2021 году они, судя по всему, оказались вовсе не востребованы: в соответствующей графе Национального статистического комитета Беларуси (Белстата) стоит прочерк, пишет Ежедневник. В итоге утолять свою любовь к мясу крабов белорусы могут теперь, только поедая их после разморозки: ввоз замороженной продукции в денежном выражении увеличился на 8,6% и составил 115,7 тыс. долларов.

Рестораторы Беларуси, их клиенты, а также другие любители морепродуктов, по статистике, оказались в этом году и без свежих (или охлажденных) норвежских омаров, морских ежей и осьминогов. И если и в предыдущие годы импорт первых двух продуктов был и так небольшой (в 2020-м, соответственно, на 2,9 тыс. и 3,6 тыс. долларов), то к осьминогам до кризиса белорусы питали страсть. В 2019 году их импорт в свежем и охлажденном виде составил около 5,5 тыс. штук, а сумма поставок превысила 100 тыс. долларов. В 2020-м импорт этого представителя океанической фауны ограничился примерно 80 штуками (на 1,2 тыс. долларов), а в этом и вовсе сошел на нет.

Тренд на прекращение и уменьшение поставок свежих и охлажденных экзотических океанических и морских продуктов наблюдается последние полтора года. Частично его связывают также с уменьшением числа посетителей ресторанов и закрытием многих из них во времена пандемии.

В этом году нет больше импорта в республику по позиции «креветки handalidoе, grandson свежие и охлажденные». Резко сократился ввоз обычных омаров: в 2019 году привезли и съели около 2 тыс. штук на свыше 60 тыс. долларов, в прошлом - примерно 2,5 тыс. на 70 тыс. долларов, а в этом - только 78 из Канады на 3,4 тыс. долларов.

В отличие от морепродуктов, импорт свежей и охлажденной рыбы вырос почти на 50% к аналогичному периоду 2020 года и составил около 83 млн долларов. Но прирост обеспечила в основном только форель, в то время, например, как объемы поставок палтуса пошли вниз. С 2020 года не импортируется в Беларусь желтоперый тунец, с этого – синий тунец.

Собственно, и по форели не так все однозначно. Полностью из импорта исчезло ее филе, которого в прошлом году было поставлено в страну на сумму свыше 10 млн долларов. С почти 1,5 млн до 500 долларов уменьшился в денежном выражении ввоз в страну свежего или охлажденного филе лосося.

Меньше в этом году и объемы импорта мороженого лосося, а также ставриды, сайды, мерлузы, минтая, путассу и акулы.
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