Сможет ли Россия снивелировать Беларуси влияние западных санкций?
Западные санкции в отношении Беларуси будут иметь большее влияние ближе к концу года. Но тут многое зависит от компенсирующих элементов со стороны России.
Экономисты пока не берутся спрогнозировать каким сложится «сальдо» по итогам 2022 года для Беларуси. Но они уверены, что Россия выручит Беларусь в случае глобальных шоков.
Какие потери Беларуси от санкций?
Санкции ЕС и США в отношении Беларуси довольно многогранные. Самые существенные – закрытые для Минска европейские рынки заимствований, а также секторальные санкции, которые касаются семи отраслей экономики, включая продажу нефтепродуктов, калийных удобрений и продукции машиностроения. Например, потери белорусских нефтеперерабатывающих заводов из-за санкций составили уже 80 млн долларов. С другой стороны, Беларусь не сидит сложа руки. А с марта стала перенаправлять транзит нефтепродуктов в третьи страны из Клайпеды в российские порты. Белорусские власти утверждают, что довольны таким сотрудничеством и рассчитывают до конца 2021 года отгрузить через российские порты не менее 2,3 млн тонн нефтепродуктов, что на 35% выше запланированного показателя.
«Все, что связано с санкционной историей – это больший уровень неопределенности, чем все, что связано с пандемией, - заявил «Ежедневнику» директор направления «Суверенные рейтинги» международного агентства S&P Карен Вартапетов. - Каждый квартал появляются новые вводные. И каждый квартал мы обсуждаем гипотетические санкции со стороны Евросоюза и, возможно, даже США, которые к ним могут присоединиться. Это создает фон колоссальной неопределенности для экономических агентов.
С лета санкции ЕС в отношении тех же нефтепродуктов или калийных удобрений были половинчатыми. Ведь не вся продукция попала под ограничения. А вот что будет дальше непонятно. Будет ли, например, Литва полностью блокировать экспорт калийных удобрений из Беларуси?
Мы ожидаем, что те санкции, которые были введены в этом году не только на калий и нефтепереработку, но и на взаимодействие машиностроительных предприятий с европейскими контрагентами, начнут влиять на экономику Беларуси уже с 4-го квартала этого года и в следующем году. Поэтому мы ожидаем небольшую рецессию белорусской экономики в 2022 году, а в 2023 году некоторый отскок, когда экономика уже более или менее приспособится к жизни в этих ограничениях. Но даже этот прогноз основан на предпосылке, что Беларуси и белорусским предприятиям удастся перенастроить экспортную логистику, в том числе перейти из прибалтийских портов в российскую юрисдикцию. И второй момент в том, что Россия окажет еще и финансовую поддержку Беларуси».
Сколько Россия может выделить денег Беларуси?
Известно, что Беларусь обсуждает с Россией новый пакет финансовой поддержки. По последней информации, его размер варьируется от 630 млн до 3 млрд долларов. По расчетам экспертов, это финансирование в целом покроет потребности белорусского правительства во внешнем рефинансировании в 2022 и 2023 годах, которые составят 1,7 и 2,8 млрд долларов соответственно.
В Минфине Беларуси признают, что из-за западных санкций столкнулась со сложностями в рефинансировании внешнего госдолга. В связи с этим министерство рассчитывает на четвертую кредитную программу Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), который подконтролен России.
Но в настоящее время лимит ЕФСР на предоставление кредитных ресурсов Беларуси составляет около 1,98 млрд долларов, и он полностью исчерпан. Но, как отмечают эксперты, несмотря на это у страны остается возможность получить новый кредит. Осенью 2020 года предоставление нового кредита ЕФСР Минску на 500 млн долларов потребовало перераспределения данной суммы из лимита России в пользу Беларуси, о чем было принято соответствующее решение Совета ЕФСР. Лимит России составляет около 3,5 млрд долларов, то есть возможное дальнейшее кредитование Беларуси потребовало бы вновь задействовать российский лимит в фонде.
Впрочем, у Беларуси помимо ЕФСР есть несколько возможностей по привлечению дополнительного финансирования. В мае стало известно, что для рефинансирования внешнего долга власти Беларуси планируют в 2021-2023 годах привлечь на Московской бирже 100 млрд российских рублей путем размещения облигаций. Процесс размещения затормозился из-за введения западных санкций, которые увеличили для российских банков риски работы с Беларусью?
«Насколько понимаем, российские банки готовы профинансировать белорусские суверенные обязательства, риски вторичных санкций пока ограничены. Потому что активность банков РФ в Евросоюзе уже минимальна в связи с российскими санкциями, - считает Карен Вартапетов. – Насколько понимаем, что сейчас проблема стоит скорее в стоимости заимствовании на российском рынке. Ставки сейчас в России несколько выросли.
Международный валютный фонд (МВФ) выделил Минску специальные права заимствования (SDR) в эквиваленте 923 млн долларов в рамках глобального плана борьбы с COVID-19. Ресурсы оказались зачислены на счет Нацбанка Беларуси и включены в ЗВР. Вопрос пока в том, сможет ли Беларусь воспользоваться этими «виртуальными» деньгами.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель уже заявил, что Брюссель не допустит обмена SDR, выделенные МВФ Беларуси, на евро ни в одном центральном банке стран Евросоюза. Впрочем, власти Беларуси могут привлечь крупный займ в евро через Евразийский банк развития, в котором доля России 66%. На днях стало известно, что правительство Беларуси предоставит гарантии по трехлетнему кредиту ЕАБР Банку развития Беларуси на 314,5 млн евро для «финансирования наиболее важных экономических проектов государства».
«На самом деле у Беларуси есть возможности использовать ресурсы МВФ, - уверен эксперт S&P. – Мы знаем, что во многих странах мира SDR идут на финансирование бюджета. Но насколько я понимаю, таких планов у белорусского правительства нет. Но технически это можно сделать. Условно говоря, Нацбанк, покупая долг правительства, предоставляет ему эти валютные ресурсы, которые потом Минфин использует на финансирование бюджета. Во-вторых, SDR можно перевести в ликвидные доллары. России это в принципе не сложно сделать. Поэтому выделение SDR стало одним из факторов, повлиявшим на наше решение о подтверждении суверенного кредитного рейтинга Беларуси, потому что дополнительный миллиард [долларов] увеличил золотовалютные резервы, и это существенно для Беларуси. Это дополнительный буфер в случае каких-то незапланированных шоков, новых санкций, снижения экспорта, как результата санкций.
07:04 24/11/2021
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