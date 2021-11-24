Экономисты пока не берутся спрогнозировать каким сложится «сальдо» по итогам 2022 года для Беларуси. Но они уверены, что Россия выручит Беларусь в случае глобальных шоков.





Какие потери Беларуси от санкций?

Санкции ЕС и США в отношении Беларуси довольно многогранные. Самые существенные – закрытые для Минска европейские рынки заимствований, а также секторальные санкции, которые касаются семи отраслей экономики, включая продажу нефтепродуктов, калийных удобрений и продукции машиностроения. Например, потери белорусских нефтеперерабатывающих заводов из-за санкций составили уже 80 млн долларов. С другой стороны, Беларусь не сидит сложа руки. А с марта стала перенаправлять транзит нефтепродуктов в третьи страны из Клайпеды в российские порты. Белорусские власти утверждают, что довольны таким сотрудничеством и рассчитывают до конца 2021 года отгрузить через российские порты не менее 2,3 млн тонн нефтепродуктов, что на 35% выше запланированного показателя.





Карен Вартапетов. - Каждый квартал появляются новые вводные. И каждый квартал мы обсуждаем гипотетические санкции со стороны Евросоюза и, возможно, даже США, которые к ним могут присоединиться. Это создает фон колоссальной неопределенности для экономических агентов. «Все, что связано с санкционной историей – это больший уровень неопределенности, чем все, что связано с пандемией, - заявил «Ежедневнику» директор направления «Суверенные рейтинги» международного агентства S&P. - Каждый квартал появляются новые вводные. И каждый квартал мы обсуждаем гипотетические санкции со стороны Евросоюза и, возможно, даже США, которые к ним могут присоединиться. Это создает фон колоссальной неопределенности для экономических агентов.





С лета санкции ЕС в отношении тех же нефтепродуктов или калийных удобрений были половинчатыми. Ведь не вся продукция попала под ограничения. А вот что будет дальше непонятно. Будет ли, например, Литва полностью блокировать экспорт калийных удобрений из Беларуси?





Мы ожидаем, что те санкции, которые были введены в этом году не только на калий и нефтепереработку, но и на взаимодействие машиностроительных предприятий с европейскими контрагентами, начнут влиять на экономику Беларуси уже с 4-го квартала этого года и в следующем году. Поэтому мы ожидаем небольшую рецессию белорусской экономики в 2022 году, а в 2023 году некоторый отскок, когда экономика уже более или менее приспособится к жизни в этих ограничениях. Но даже этот прогноз основан на предпосылке, что Беларуси и белорусским предприятиям удастся перенастроить экспортную логистику, в том числе перейти из прибалтийских портов в российскую юрисдикцию. И второй момент в том, что Россия окажет еще и финансовую поддержку Беларуси».





Сколько Россия может выделить денег Беларуси?

Известно, что Беларусь обсуждает с Россией новый пакет финансовой поддержки. По последней информации, его размер варьируется от 630 млн до 3 млрд долларов. По расчетам экспертов, это финансирование в целом покроет потребности белорусского правительства во внешнем рефинансировании в 2022 и 2023 годах, которые составят 1,7 и 2,8 млрд долларов соответственно.





В Минфине Беларуси признают, что из-за западных санкций столкнулась со сложностями в рефинансировании внешнего госдолга. В связи с этим министерство рассчитывает на четвертую кредитную программу Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), который подконтролен России.





Но в настоящее время лимит ЕФСР на предоставление кредитных ресурсов Беларуси составляет около 1,98 млрд долларов, и он полностью исчерпан. Но, как отмечают эксперты, несмотря на это у страны остается возможность получить новый кредит. Осенью 2020 года предоставление нового кредита ЕФСР Минску на 500 млн долларов потребовало перераспределения данной суммы из лимита России в пользу Беларуси, о чем было принято соответствующее решение Совета ЕФСР. Лимит России составляет около 3,5 млрд долларов, то есть возможное дальнейшее кредитование Беларуси потребовало бы вновь задействовать российский лимит в фонде.





Впрочем, у Беларуси помимо ЕФСР есть несколько возможностей по привлечению дополнительного финансирования. В мае стало известно, что для рефинансирования внешнего долга власти Беларуси планируют в 2021-2023 годах привлечь на Московской бирже 100 млрд российских рублей путем размещения облигаций. Процесс размещения затормозился из-за введения западных санкций, которые увеличили для российских банков риски работы с Беларусью?





«Насколько понимаем, российские банки готовы профинансировать белорусские суверенные обязательства, риски вторичных санкций пока ограничены. Потому что активность банков РФ в Евросоюзе уже минимальна в связи с российскими санкциями, - считает Карен Вартапетов. – Насколько понимаем, что сейчас проблема стоит скорее в стоимости заимствовании на российском рынке. Ставки сейчас в России несколько выросли.





Международный валютный фонд (МВФ) выделил Минску специальные права заимствования (SDR) в эквиваленте 923 млн долларов в рамках глобального плана борьбы с COVID-19. Ресурсы оказались зачислены на счет Нацбанка Беларуси и включены в ЗВР. Вопрос пока в том, сможет ли Беларусь воспользоваться этими «виртуальными» деньгами.





Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель уже заявил, что Брюссель не допустит обмена SDR, выделенные МВФ Беларуси, на евро ни в одном центральном банке стран Евросоюза. Впрочем, власти Беларуси могут привлечь крупный займ в евро через Евразийский банк развития, в котором доля России 66%. На днях стало известно, что правительство Беларуси предоставит гарантии по трехлетнему кредиту ЕАБР Банку развития Беларуси на 314,5 млн евро для «финансирования наиболее важных экономических проектов государства».





«На самом деле у Беларуси есть возможности использовать ресурсы МВФ, - уверен эксперт S&P. – Мы знаем, что во многих странах мира SDR идут на финансирование бюджета. Но насколько я понимаю, таких планов у белорусского правительства нет. Но технически это можно сделать. Условно говоря, Нацбанк, покупая долг правительства, предоставляет ему эти валютные ресурсы, которые потом Минфин использует на финансирование бюджета. Во-вторых, SDR можно перевести в ликвидные доллары. России это в принципе не сложно сделать. Поэтому выделение SDR стало одним из факторов, повлиявшим на наше решение о подтверждении суверенного кредитного рейтинга Беларуси, потому что дополнительный миллиард [долларов] увеличил золотовалютные резервы, и это существенно для Беларуси. Это дополнительный буфер в случае каких-то незапланированных шоков, новых санкций, снижения экспорта, как результата санкций.