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Молочка из Витебской области снова попала под запрет в России

Временные ограничения на поставки на российский рынок продукции двух белорусских предприятий ввел Россельхознадзор с 22 ноября.

На этот раз в немилость надзорного ведомства попали ОАО «Полоцкий молочный комбинат» и филиал «Лепельский молочно-консервный комбинат» ОАО «Витебский мясокомбинат».

Данные ограничения были введены в связи с отказом от проведения инспекции предприятий Россельхознадзором.

Напомним, 18 октября российское ведомство ввело режим усиленного лабораторного контроля продукции белорусского ОАО «Милкавита». Причиной послужило выявление в сухом молоке бактерий группы кишечных палочек.

При этом Россельхознадзор запретил поставки  в Россию творога, произведенного витебским ОАО «Молоко», пишет agronews.com
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