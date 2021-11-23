Молочка из Витебской области снова попала под запрет в России
Временные ограничения на поставки на российский рынок продукции двух белорусских предприятий ввел Россельхознадзор с 22 ноября.
На этот раз в немилость надзорного ведомства попали ОАО «Полоцкий молочный комбинат» и филиал «Лепельский молочно-консервный комбинат» ОАО «Витебский мясокомбинат».
Данные ограничения были введены в связи с отказом от проведения инспекции предприятий Россельхознадзором.
Напомним, 18 октября российское ведомство ввело режим усиленного лабораторного контроля продукции белорусского ОАО «Милкавита». Причиной послужило выявление в сухом молоке бактерий группы кишечных палочек.
При этом Россельхознадзор запретил поставки в Россию творога, произведенного витебским ОАО «Молоко», пишет agronews.com
21:47 23/11/2021
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