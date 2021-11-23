На этот раз в немилость надзорного ведомства попали ОАО «Полоцкий молочный комбинат» и филиал «Лепельский молочно-консервный комбинат» ОАО «Витебский мясокомбинат».





Данные ограничения были введены в связи с отказом от проведения инспекции предприятий Россельхознадзором.





Напомним, 18 октября российское ведомство ввело режим усиленного лабораторного контроля продукции белорусского ОАО «Милкавита». Причиной послужило выявление в сухом молоке бактерий группы кишечных палочек.



