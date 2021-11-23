"Самое главное - сохранность скота. О чем мы часто говорили - падеж скота… Это вопрос запредельный, с моей точки зрения. Здесь надо каленым железом вырезать все недостатки", - сказал Лукашенко, принимая с докладом министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко и вице-премьера Александра Субботина.

Он также признал низкий уровень зарплат в Беларуси и приказал одеть и накормить людей, пишет afn.by

«Мне главное, чтобы люди, имея относительно невысокую заработную плату, хотя мы и здесь выдерживаем свои обещания, могли купить продукты питания. Люди должны быть одеты и накормлены. Я не говорю о каких-то вертолетных деньгах, что мы будем всех одевать. Человек должен сам о себе позаботиться", - уточнил пенсионер.





"Но, тем не менее, здесь наша обязанность есть: инфляция, рост цен на продукты питания. Это и ваша, и правительства в целом задача", - заключил Лукашенко.