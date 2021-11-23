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Лукашенко потребовал «каленым железом вырезать» проблему падежа скота

Лукашенко на совещании в Минске потребовал от чиновников принятия действенных мер для обеспечения сохранности скота.

"Самое главное - сохранность скота. О чем мы часто говорили - падеж скота… Это вопрос запредельный, с моей точки зрения. Здесь надо каленым железом вырезать все недостатки", - сказал Лукашенко, принимая с докладом министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко и вице-премьера Александра Субботина. 
Он также признал низкий уровень зарплат в Беларуси и приказал одеть и накормить людей,  пишет afn.by
«Мне главное, чтобы люди, имея относительно невысокую заработную плату, хотя мы и здесь выдерживаем свои обещания, могли купить продукты питания. Люди должны быть одеты и накормлены. Я не говорю о каких-то вертолетных деньгах, что мы будем всех одевать. Человек должен сам о себе позаботиться", - уточнил пенсионер.

"Но, тем не менее, здесь наша обязанность есть: инфляция, рост цен на продукты питания. Это и ваша, и правительства в целом задача", - заключил Лукашенко.
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