Популярность таких медицинских туров связана с тем, что в Беларусь легко добраться на автомобиле, поезде или самолете. Чтобы посетить клиники народа-побратима, не требуется делать визу. Еще один плюс – отсутствие языкового барьера.

К тому же, цены на жилье и питание в белорусских городах ниже примерно на 20-30%, нежели в России. Разница между стоимостью непосредственно стоматологических процедур составляет порядка 40-50%.