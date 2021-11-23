Россияне покупают в Беларуси «стоматологические туры». Сколько они экономят на лечении зубов в нашей стране?
С целью залечить зубы и поставить брекеты в Минск едут со всей России.
Стоимость стоматологических услуг растет с каждым годом. Желая сэкономить деньги и получить качественное обслуживание, жители Москвы и европейской части России предпочитают лечить зубы в нашей стране, пишет blizko.by
Популярность таких медицинских туров связана с тем, что в Беларусь легко добраться на автомобиле, поезде или самолете. Чтобы посетить клиники народа-побратима, не требуется делать визу. Еще один плюс – отсутствие языкового барьера.
К тому же, цены на жилье и питание в белорусских городах ниже примерно на 20-30%, нежели в России. Разница между стоимостью непосредственно стоматологических процедур составляет порядка 40-50%.
20:20 23/11/2021
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