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Молдова заплатит по ультиматуму «Газпрома»

«Молдовагаз» получит деньги для уплаты долга перед «Газпромом», но из-за юридических процедур это будет сделано не раньше 25 ноября. 24 ноября истекает срок ультиматума «Газпрома», пригрозившего отключить Молдаве газ.


Молдовский газовый оператор «Молдовагаз» получит средства из бюджета, которые сможет потратить на оплату возникшего долга перед «Газпромом», из-за которого российская компания пригрозила прекратить поставки газа в страну. Об этом во время брифинга сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну.

По его словам, парламент страны должен одобрить это решение в четверг, 25 ноября.
РБК
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