



Молдовский газовый оператор «Молдовагаз» получит средства из бюджета, которые сможет потратить на оплату возникшего долга перед «Газпромом», из-за которого российская компания пригрозила прекратить поставки газа в страну. Об этом во время брифинга сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну.





По его словам, парламент страны должен одобрить это решение в четверг, 25 ноября.







