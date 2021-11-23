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Надеется продать: Минфин выпустил облигации почти на 22 млрд российских рублей

Министерство финансов выпустило облигации на 21,85 млрд российских рублей (около 300 млн долларов).

Информация о 284-м выпуске валютных государственных долгосрочных облигаций появилась в Республиканском центральном депозитарии ценных бумаг.

Выпуск был зарегистрирован 19 ноября. В нем 21 851 754 облигаций номиналом 1000 российских рублей каждая. Датой начала обращения указано 22 ноября, датой окончания обращения — 22 ноября 2024 года.

Месяц назад Минфин уже эмитировал выпуск 3-месячных облигаций в российских рублях на сумму 8,5 млрд российских рублей со сроком погашения в январе 2022 года.

Надо отметить, что 16 ноября ведомство через БВФБ пыталось провести размещение облигаций и в беларусских рублях. Однако аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок, отмечает reform.by
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