Надеется продать: Минфин выпустил облигации почти на 22 млрд российских рублей
Министерство финансов выпустило облигации на 21,85 млрд российских рублей (около 300 млн долларов).
Информация о 284-м выпуске валютных государственных долгосрочных облигаций появилась в Республиканском центральном депозитарии ценных бумаг.
Выпуск был зарегистрирован 19 ноября. В нем 21 851 754 облигаций номиналом 1000 российских рублей каждая. Датой начала обращения указано 22 ноября, датой окончания обращения — 22 ноября 2024 года.
Месяц назад Минфин уже эмитировал выпуск 3-месячных облигаций в российских рублях на сумму 8,5 млрд российских рублей со сроком погашения в январе 2022 года.
Надо отметить, что 16 ноября ведомство через БВФБ пыталось провести размещение облигаций и в беларусских рублях. Однако аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок, отмечает reform.by
16:51 23/11/2021
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