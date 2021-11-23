Информация о 284-м выпуске валютных государственных долгосрочных облигаций появилась в Республиканском центральном депозитарии ценных бумаг.





Выпуск был зарегистрирован 19 ноября. В нем 21 851 754 облигаций номиналом 1000 российских рублей каждая. Датой начала обращения указано 22 ноября, датой окончания обращения — 22 ноября 2024 года.





Месяц назад Минфин уже эмитировал выпуск 3-месячных облигаций в российских рублях на сумму 8,5 млрд российских рублей со сроком погашения в январе 2022 года.



