Первым этапом разработки займётся IBA Group за 990 тыс рублей, сообщает dev.by





«АйБиЭй АйТи Парк» (подразделение IBA Group) выиграла конкурс на работы по созданию «интеллектуальной автоматизированной системы обработки и анализа внутренних и внешних источников данных» (коротко — СИОД).





Заказчик — Министерство по налогам и сборам. Заявки на разработку подавали и другие ИТ-компании, в частности — «Научсофт» (ScienceSoft).





Первоначально стоимость работ по созданию системы оценивалась в 2,4 млн рублей. В итоге IBA заключила договор на сумму 990 тыс рублей. Разработку должны завершить до Нового года (срок поставки — c 20.10.2021 по 24.12.2021).





Зачем нужен СИОД?

В техзадании цели создания СИОД описываются так:





«Создание единого хранилища данных налоговых органов, размещённого на ресурсах республиканской платформы, по принципу „единая точка правды“ с внедрением системы эффективного анализа данных о субъектах хозяйствования и физических лицах с применением подходов машинного и глубокого обучения;





нахождение скрытых закономерностей в поведении субъектов хозяйствования и физических лиц,





выявление мошенничества и потенциально возможного мошенничества,

выявление скрытых взаимосвязей налогоплательщиков […]».





Оцифровка бумажных документов с помощью машинного обучения и компьютерного распознавания текстов.





По мнению чиновников, СИОД увеличит объём налогов в бюджет, повысит качество прогнозов налоговых показателей, снизит нагрузку на работников МНС, а ещё позволит «моделировать процесс изменения основных факторов влияния на налоговые отчисления при изменении основных экономических составляющих».





Планируется, что система будет готова к 2025 году. IBA Group займётся первым этапом её разработки — в частности, создаст дизайн технической архитектуры и интерфейса.





Мы попросили IBA Group рассказать о (не содержащих коммерческую и государственную тайну) деталях проекта. Опубликуем ответ, когда получим.





Реализация дорожных карт "союзного государства"?

Создание СИОД — один из этапов программы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 гг (утверждена 2 февраля текущего года). В рамках этой программы объявлены конкурсы и на другие проекты по цифровизации налоговой системы.





Так, МНС ищет подрядчиков для выполнения работ по развитию автоматизированной системы «Расчёт налогов». На это из бюджета готовы выделить около 4 млн рублей. Несколько конкурсов на сайте госзакупок уже закончились неудачно (последние — в октябре).





Отдельная цель, обозначенная в техническом задании по улучшению системы «Расчёт налогов», — реализация обмена информацией с Федеральной налоговой службой России. Этот обмен должен происходить автоматически, а специальный программный комплекс должен «противодействовать теневой экономике» и отслеживать информацию о товарах, которые перемещаются из Беларуси в Россию.





Также в документе говорится:





- об интеграции с сервисом Доверенной третьей стороны ФНС России (сервис проверяет подлинность электронных документов на межгосударственном уровне);





- о совершенствовании подсистемы учёта сведений, получаемых (направляемых) в результате обмена с членами СНГ.





Напомним, в сентябре Владимир Путин говорил о «гармонизации налогового и таможенного законодательства» Беларуси и России в рамках согласованных дорожных карт.







