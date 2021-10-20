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Налоговая заказала "единую точку правды" о беларусах. Ей займётся IBA Group

Министерство по налогам и сборам создаёт умную платформу, которая объединит и будет анализировать данные о финансах беларусов и беларусских компаний.

Первым этапом разработки займётся IBA Group за 990 тыс рублей, сообщает dev.by

«АйБиЭй АйТи Парк» (подразделение IBA Group) выиграла конкурс на работы по созданию «интеллектуальной автоматизированной системы обработки и анализа внутренних и внешних источников данных» (коротко — СИОД).  

Заказчик — Министерство по налогам и сборам. Заявки на разработку подавали и другие ИТ-компании, в частности — «Научсофт» (ScienceSoft). 

Первоначально стоимость работ по созданию системы оценивалась в 2,4 млн рублей. В итоге IBA заключила договор на сумму 990 тыс рублей. Разработку должны завершить до Нового года (срок поставки — c 20.10.2021 по 24.12.2021). 

Зачем нужен СИОД? 

В техзадании цели создания СИОД описываются так: 

«Создание единого хранилища данных налоговых органов, размещённого на ресурсах республиканской платформы, по принципу „единая точка правды“ с внедрением системы эффективного анализа данных о субъектах хозяйствования и физических лицах с применением подходов машинного и глубокого обучения;

нахождение скрытых закономерностей в поведении субъектов хозяйствования и физических лиц, 

выявление мошенничества и потенциально возможного мошенничества, 
выявление скрытых взаимосвязей налогоплательщиков […]». 

Оцифровка бумажных документов с помощью машинного обучения и компьютерного распознавания текстов. 

По мнению чиновников, СИОД увеличит объём налогов в бюджет, повысит качество прогнозов налоговых показателей, снизит нагрузку на работников МНС, а ещё позволит «моделировать процесс изменения основных факторов влияния на налоговые отчисления при изменении основных экономических составляющих».     

Планируется, что система будет готова к 2025 году. IBA Group займётся первым этапом её разработки — в частности, создаст дизайн технической архитектуры и интерфейса.   

Мы попросили IBA Group рассказать о (не содержащих коммерческую и государственную тайну) деталях проекта. Опубликуем ответ, когда получим. 

Реализация дорожных карт "союзного государства"? 

Создание СИОД — один из этапов программы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 гг (утверждена 2 февраля текущего года). В рамках этой программы объявлены конкурсы и на другие проекты по цифровизации налоговой системы.   

Так, МНС ищет подрядчиков для выполнения работ по развитию автоматизированной системы «Расчёт налогов». На это из бюджета готовы выделить около 4 млн рублей. Несколько конкурсов на сайте госзакупок уже закончились неудачно (последние — в октябре). 

Отдельная цель, обозначенная в техническом задании по улучшению системы «Расчёт налогов», — реализация обмена информацией с Федеральной налоговой службой России. Этот обмен должен происходить автоматически, а специальный программный комплекс должен «противодействовать теневой экономике» и отслеживать информацию о товарах, которые перемещаются из Беларуси в Россию. 

Также в документе говорится: 

- об интеграции с сервисом Доверенной третьей стороны ФНС России (сервис проверяет подлинность электронных документов на межгосударственном уровне); 

- о совершенствовании подсистемы учёта сведений, получаемых (направляемых) в результате обмена с членами СНГ. 

Напомним, в сентябре Владимир Путин говорил о «гармонизации налогового и таможенного законодательства» Беларуси и России в рамках согласованных дорожных карт. 
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