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"Белтелеком" переносит повышение интернет-тарифов

"Белтелеком" переносит повышение тарифов на услуги доступа в интернет на следующий год, сообщили в предприятии.


"По согласованию с регулятором повышение тарифов на услуги доступа в сеть Интернет, предоставляемого РУП "Белтелеком" вне пакетных линеек "ЯСНА", "Семейный", "Бизнес-кейс", переносится на 1 января 2022 года", - говорится в сообщении.

Ранее уже анонсировался рост цен на интернет-услуги, но стоимость должна была измениться с 1 октября, а потом подорожание перенесли на 1 ноября. В организации отмечали, что стоимость поменяется в среднем на 4% - в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством.

Полный список доступных тарифов и цены можно найти на официальном сайте "Белтелекома".

Предприятие уже повышало тарифы на услуги связи в июле. Тогда подскочили цены на эфирное телевидение, абонентское телеграфирование (сети АТ-телекс), и телефонию по IP-протоколу "Максифон".

Кроме того, ранее мобильный оператор А1 и МТС заявили о том, что повышают цены на ряд тарифных планов. Изменения коснулись стоимости абонентской платы, мобильного интернета, звонков, связи в роуминге, SMS и других позиций.
Sputnik.by
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