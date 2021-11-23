



"По согласованию с регулятором повышение тарифов на услуги доступа в сеть Интернет, предоставляемого РУП "Белтелеком" вне пакетных линеек "ЯСНА", "Семейный", "Бизнес-кейс", переносится на 1 января 2022 года", - говорится в сообщении.





Ранее уже анонсировался рост цен на интернет-услуги, но стоимость должна была измениться с 1 октября, а потом подорожание перенесли на 1 ноября. В организации отмечали, что стоимость поменяется в среднем на 4% - в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством.





Полный список доступных тарифов и цены можно найти на официальном сайте "Белтелекома".





Предприятие уже повышало тарифы на услуги связи в июле. Тогда подскочили цены на эфирное телевидение, абонентское телеграфирование (сети АТ-телекс), и телефонию по IP-протоколу "Максифон".





Кроме того, ранее мобильный оператор А1 и МТС заявили о том, что повышают цены на ряд тарифных планов. Изменения коснулись стоимости абонентской платы, мобильного интернета, звонков, связи в роуминге, SMS и других позиций.