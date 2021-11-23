



С начала недели валютная корзина подешевела на 0,30%, а с начала месяца, наоборот, подорожала, но всего на 0,03%.





Доллар скачком взлетел на 0,0240 BYN. Это максимальный суточный прирост почти за 4,5 месяца. Последний раз ещё сильнее белорусский рубль девальвировался к доллару в течение одного дня на торгах 8 июля этого года. Напомним, что тогда доллар подорожал сразу на 0,0369 BYN.





За последние девять торгов доллар укрепляется уже восьмой раз и поднимается до 2,5134 BYN/USD — максимума за 50 дней.





За это время стоимость американской валюты подскочила на 0,0784 BYN.





С начала ноября курс доллара вырос уже на 0,0908 BYN. Таким образом, доллару практически полностью удалось отыграть разгром, который ему устроил белорусский рубль в октябре, когда стоимость доллара рухнула на 0,0910 BYN.





Это было максимальное месячное снижение за последние полтора года.





Курс евро вырос на 0,0209 BYN до 2,8296 BYN/EUR до максимума за две недели. Это позволило европейской валюте уйти из отрицательной зоны и показать укрепление к белорусскому рублю в сравнении с началом ноября.





Хотя с начала месяца стоимость евро поднялась всего на 0,0063 BYN.





Курс российского рубля рухнул на 0,0248 BYN до 3,3611 BYN/100 RUB и с минимума за три месяца улетел на минимум больше, чем за 12 месяцев.





За последние девять торгов российский рубль дешевел уже семь раз. Сотня российских рублей за это время подешевела на 0,0861 BYN, а с начала ноября на 0,0752 BYN.





Московская биржа

Российский рубль сильно девальвируется к доллару на торгах в Москве. За прошедшие сутки доллар уже несколько раз смог подняться выше уровня 75,00 RUB/USD, но не смог там закрепиться.





Центробанк России поднял официальный курс доллара на завтра сразу на 1,38 рубля до 74,8327 RUB/USD — максимума почти за 4,5 месяца.





Официальный курс евро вырос даже сильнее на 1,40 рубля до 84,1718 RUB/EUR — максимума почти за полтора месяца.