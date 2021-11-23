+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Польша сохраняет железнодорожное сообщение с Беларусью

Польша поддерживает в рабочем режиме оформление грузов на железнодорожном переходе «Кузница». Решение о возобновлении работы автодорожного пункта пропуска пока не принято. Об этом журналистам рассказала представитель пресс-службы погранохраны Польши Эвелина Шчепаньская.

Польша сохраняет железнодорожное сообщение с Беларусью
Фото БЖД

"Ничего не происходит: железнодорожное движение не приостановлено и пока не осуществляется движение людей и товаров на автодорожном пункте", — сказала Шчепаньская.

По ее словам, можно ожидать изменения ситуации на погранпереходе в лучшую сторону, поскольку белорусская сторона «приняла меры, которых ждали».

Зеркально может последовать решение об открытии автодорожного погранперехода. Но пока пограничная охрана Польши такого распоряжения не получала.

Польское телевидение комментирует возможное закрытие железнодорожного перехода «Кузница» словами о том, что закрытие пунктов пересечения границы всегда имеет «двойной эффект».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]