



"Ничего не происходит: железнодорожное движение не приостановлено и пока не осуществляется движение людей и товаров на автодорожном пункте", — сказала Шчепаньская.





По ее словам, можно ожидать изменения ситуации на погранпереходе в лучшую сторону, поскольку белорусская сторона «приняла меры, которых ждали».





Зеркально может последовать решение об открытии автодорожного погранперехода. Но пока пограничная охрана Польши такого распоряжения не получала.





Польское телевидение комментирует возможное закрытие железнодорожного перехода «Кузница» словами о том, что закрытие пунктов пересечения границы всегда имеет «двойной эффект».







