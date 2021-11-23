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Беларуские флагманы сообщили о проблемах с обороткой

Оборотные средства – это своеобразная кровеносная система для предприятия. При их недостатке бизнес может двинуться к банкротству.

Статорганы собрали информацию про оборотные средства крупных и средних предприятий страны. На 1 октября 2021-го около 25,3% флагманских компаний не имели собственных оборотных средств, а еще 8,8% компаний были обеспечены собственной обороткой ниже норматива, сообщает banki24.by.

Таким образом, на отчетную дату более трети валообразующих бизнесов РБ имели те или иные проблемы с обороткой. Обычно предприятия решают эти проблемы через заимствования. Недаром в последние годы обрели популярность банковские кредиты на пополнение оборотных средств. 

Однако замещать собственную оборотку заемными деньгами можно не бесконечно, а лишь до некоторого предела. В противном случае рано или поздно настает момент, когда по заключению аудиторов компания приобретает признаки хронически неплатежеспособной. 

Высокие шансы попасть в долговую кабалу, а затем и в процедуру банкротства имеют предприятия, у которых рентабельность продаж не позволяет вести расширенное воспроизводство и рассчитываться со старыми долгами. Для этого достаточно, чтобы продолжительный период рентабельность была отрицательной или близкой к нулю. 

О наибольшей частоте флагманов с полным отсутствием собственной оборотки отчитались Минская и Могилевская области. На Минщине статорганы выявили 32,1% флагманов, которые не имели оборотки, на Могилевщине – 32%. Удельный вес флагманов с дефицитом оборотки к нормативу был выше в Могилевской области, нежели в Минской – 11,2% против 9,5%. 

Самую высокую долю компаний без оборотки и с обороткой ниже нормативной показала Могилевская область – 43,2%. Кстати, Могилевщина также занимает аутсайдерские позиции в стране по доле нерентабельных и низкорентабельных флагманов, по средней зарплате и по количеству рабочих часов в году. 

По Минску удельный вес флагманских компаний без оборотки составил 22,3%, с недостатком оборотки – 8,5%. В Брестской области таких бизнесов оказалось 21% и 8,9% соответственно, в Витебской – 23,5% и 9,1%, в Гомельской – 24,3% и 8,2%, в Гродненской – 23,4% и 6,6%. 

Среди валообразующих предприятий обрабатывающей промышленности 26,6% не имели собственной оборотки, а 11,2% показали ее дефицит, в энергетике – 30,2% и 9,4%, в сельском хозяйстве – 19,6% и 8,7%, в строительстве – 27,4% и 10%, в оптовой торговле – 18,2% и 13,4%, в розничной торговле – 48,8% и 9,1%, на транспорте – 32,1% и 8,8%. 
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