Новый город вырастет у подножия вулкана Кончагуа. Здесь построят геотермальную электростанцию — её энергию будут использовать для питания города, а также майнинга биткоина.





Новый город вырастет в восточном регионе Ла-Унион. Его жителей освободят от уплаты налогов, для них оставят лишь 10-процентный НДС.





Власти Сальвадора также собираются первыми в мире выпустить биткоин-облигации, которые будут использовать для возведения города.





Для этого они заключили соглашение с компанией Blockstream для размещения $1 млрд биткоин-облигаций в сети Liquid Network. Половина средств от их продажи пойдёт на инфраструктуру города и майнинговые станции на вулканической энергии.





«Инвестируйте и зарабатывайте столько денег, сколько захотите. Это полностью экологичный город, который функционирует и получает энергию от вулкана», — заявил Букеле, говоря о будущем Bitcoin City.





Как он пояснил, если посмотреть на город с высоты, он будет иметь очертания круга. В центре будет располагаться площадь в виде символа биткоина.





В Bitcoin City будет свой аэропорт, жилая и коммерческая застройка.