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Сальвадор построит город Bitcoin City - там не нужно будет платить налоги

Президент Сальвадора Найиб Букеле объявил, что Сальвадор построит на берегу океана Bitcoin City. Его жители не будут платить налоги на доходы и имущество, а также прирост капитала.

Новый город вырастет у подножия вулкана Кончагуа. Здесь построят геотермальную электростанцию — её энергию будут использовать для питания города, а также майнинга биткоина. 

Новый город вырастет в восточном регионе Ла-Унион. Его жителей освободят от уплаты налогов, для них оставят лишь 10-процентный НДС.

Власти Сальвадора также собираются первыми в мире выпустить биткоин-облигации, которые будут использовать для возведения города. 

Для этого они заключили соглашение с компанией Blockstream для размещения $1 млрд биткоин-облигаций в сети Liquid Network. Половина средств от их продажи пойдёт на инфраструктуру города и майнинговые станции на вулканической энергии.

«Инвестируйте и зарабатывайте столько денег, сколько захотите. Это полностью экологичный город, который функционирует и получает энергию от вулкана», — заявил Букеле, говоря о будущем Bitcoin City.

Как он пояснил, если посмотреть на город с высоты, он будет иметь очертания круга. В центре будет располагаться площадь в виде символа биткоина. 

В Bitcoin City будет свой аэропорт, жилая и коммерческая застройка. 
Источник: dev.by
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