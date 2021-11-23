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Исследование: настроения бизнеса ушли в минус

Индекс бизнес-климата Национального банка (ИБК), скорректированный на сезонность, в августе-октябре 2021 года снизился.

По сравнению с показателем за предыдущие три месяца он сократился на 2,3 процентного пункта и составил минус 3,4%. При этом экономическая конъюнктура, по оценкам руководителей предприятий, несколько улучшилась. Также отмечается, в частности, что в ближайшие три месяца рост потребительских цен ожидают 90,3% участников опроса.

Об этом сообщает Myfin.by со ссылкой на аналитическое обозрение регулятора на основе мониторинга предприятий реального сектора за август-октябрь.

Нацбанк Беларуси отмечает, что фактический индекс бизнес климата в августе-октябре вернулся к отрицательным значениям и составил минус 2,8% (6,5% в мае-июле 2021 года). 

Ухудшение обусловлено снижением объема производства и спроса , преимущественно на предприятиях торговли, транспорта и строительства. Также это связано с ростом негативных ожиданий изменения этих показателей в предстоящие три месяца.

Сводный индекс экономических настроений, который учитывает специфику каждого вида деятельности, и в большей степени ориентирован на фактические объемы заказов на внутреннем и внешнем рынках, в августе-октябре составил минус 2,1%.

Об экономической конъюнктуре

При этом экономическая конъюнктура, по оценкам респондентов, в августе-октябре по сравнению с предыдущими тремя месяцами несколько улучшилась. Благоприятной ее назвали 56,7% руководителей предприятий (в мае-июле — 56,4%). Неблагоприятной она была для 42% респондентов (в мае-июле - 43,6%).

Экономическое положение своего предприятия оценили удовлетворительно 69,9% руководителей предприятий, плохим его назвали 19% респондентов. В разрезе видов деятельности каждое четвертое предприятие транспорта и строительства назвали экономическое положение своего предприятия плохим.

О спросе

По оценкам руководителей предприятий в августе-октябре спрос, так и не достигнув диапазона роста, снизился до минус 6,1% (в предыдущем периоде - минус 3,6%). Снижение спроса отметили строительные организации (баланс ответов составил минус 17,1%), транспорта (минус 11,5%) и торговли (минус 10,8%). Повышение спроса на свою продукцию отметили предприятия промышленности: баланс ответов составил 2,8 %.

О производстве

По оценкам респондентов, показатель объема производства в августе-октябре вновь вернулся в зону спада и составил минус 3,9% против 1% тремя месяцами ранее.

На снижение объема подрядных работ (транспортных услуг, товарооборота) указали строительные организации, предприятия транспорта и торговли. Замедление темпов роста объема производства констатировали предприятия промышленности: баланс ответов снизился на 4,1 процентного пункта и составил 3,9%.

Что ограничивает рост производства

Факторами, ограничивающими рост производства, руководители предприятий назвали недостаток денежных поступлений для финансирования текущей деятельности ( 45,6% респондентов), неплатежи потребителей ( 44%), нехватку оборотных средств (42%), недостаточный спрос на продукцию ( 35%) и высокие цены на сырье, материалы, товары ( 34,1%).

Недостаток оборотных средств в августе-октябре констатировал примерно каждый второй руководитель предприятия ( 53,2%).

Влияние условий кредитования на хозяйственную деятельность большинство респондентов оценили как умеренное (61,4% от общего числа участников опроса). Среди условий кредитования, ухудшившихся за последние три месяца, изменение стоимости кредитов назвали 22,8% участников анкетирования, изменение условий представления кредитов - 23,2%.

В августе-октябре 70,9% опрошенных руководителей предприятий высказались за стабильность курса белорусского рубля .

Об ожиданиях на ближайшие три месяца

В ноябре 2021 года - январе 2022 года участники мониторинга ожидают снижение спроса и физического объема производства . Кроме того, руководители предприятий ожидают рост отпускных цен, сокращение числа занятых и увеличение потребности в кредитовании.

В ближайшие три месяца рост потребительских цен ожидают 90,3% респондентов, при этом 48,5% считают, что интенсивность роста потребительских цен сохранится на текущем уровне, а 30,5% полагают, что рост цен ускорится.

Кроме того, в ноябре 2021 года - январе 2022 года участники опроса ожидают замедление темпов снижения обменного курса белорусского рубля по отношению к доллару США и к российскому рублю.
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