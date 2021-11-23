



"Меня больше всего волнует будущее, стратегия. Текущее - уже понятно: все недоработки, все хорошее мы видим. А вот будущее…Мы с вами не единожды обсуждали тактические, стратегические вопросы. Стратегия одна - нам надо побыстрее выходить на экспорт продукции в $7 млрд", - отметил Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА





Президент прокомментировал состояние дел в АПК, принимая с докладом вице-премьера Александра Субботина и министра сельского хозяйства и продовол