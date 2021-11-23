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Лукашенко поручил нарастить экспорт продукции АПК до $7 млрд "побыстрее"

Главной стратегической задачей для агропромышленного комплекса является выход на экспорт продукции в $7 млрд, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник.


"Меня больше всего волнует будущее, стратегия. Текущее - уже понятно: все недоработки, все хорошее мы видим. А вот будущее…Мы с вами не единожды обсуждали тактические, стратегические вопросы. Стратегия одна - нам надо побыстрее выходить на экспорт продукции в $7 млрд", - отметил Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.

Президент прокомментировал состояние дел в АПК, принимая с докладом вице-премьера Александра Субботина и министра сельского хозяйства и продовол
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