dev.by спросил у читателей, есть ли среди них айтишники, угодившие в базу «тунеядцев», и получили сразу несколько историй. Спойлер: не все они безработные.





«Робот каждую неделю звонил и предлагал обратиться в центр занятости»

— Получилось так, что, окончив минский вуз по ИТ-специальности, я несколько лет работал в России не в сфере ИТ. В конце 2019 года решил вернуться к программированию, но резко оставить предыдущую сферу не было возможности, поэтому я начал совмещать.





Благо, в России попалась компания, которая готова была меня взять на почасовую ставку с очень свободным графиком. Из-за того, что я гражданин другого государства, не хотелось заморачиваться с официальным трудоустройством, и вообще я рассматривал эту работу как временную. Работодателя всё устраивало.





В прошлом году мы с семьёй вернулись в Беларусь. Здесь я хотел через некоторое время заняться поиском официальной работы. Но так случилось, что знакомые предложили поучаствовать в стартапе, где официальное трудоустройство не было обязательным. При этом я продолжал работать на своего российского работодателя.





Так неофициальных работ стало уже две. До сих пор совмещаю их примерно по 0,5 ставки. Но всё же планирую в обозримом будущем искать официальную работу уже здесь, в Беларуси. Не хочется надолго оставаться в небезопасном статусе тунеядца — опасаюсь вызвать интерес налоговой.





Кстати, дополнительных счетов государство мне пока не выставляло. Жилья в собственности у меня нет, а увеличилась ли моя доля в коммуналке за ту квартиру, где я прописан, не знаю — это не так просто посчитать, там ещё несколько человек прописаны.





Из «санкций» только получаю регулярные звонки и письма от государства. Одно время робот каждую неделю звонил и предлагал обратиться в центр занятости, «если есть трудности с поиском работы». Сейчас вроде пореже.





«Сижу личинкой джуна на питоне, пришёл счёт за коммуналку в 1,5 раза больше»

— Уже довольно давно сижу личинкой джуна на питоне и никак не могу получить заветный оффер, чтобы стать бабочкой.





В этом месяце пришёл счёт за коммуналку в полтора раза больше, чем в прошлом. Подсчёты показали, что не могу найти работу уже больше полугода, поэтому меня без объявления войны приписали к "тунеядцам".





«Пришлось всё оплатить и записаться в ремесленники»

— Про тунеядство в ИТ: по окончании проекта в Беларуси в 2016 году получил оффер на должность PM от московской компании и уехал в Россию.





В 2019-м приезжаю на Новый год и узнаю, что являюсь злостным тунеядцем и налоговым должником со всеми вытекающими: штраф, пеня, коммуналка и т. д.





Долгие переписки, неделя поездок в налоговую и отдел принудительного исполнения ни к чему не привели. Про стаж, налоги в стране работодателя, союзное государство, справки «не, не слышали». Пришлось всё оплатить и записаться в ремесленники.





Хотя знакомому с похожей историей в 2020-м всё аннулировали при предъявлении справки с места работы и жительства (правда, квестом было получить эти справки).





«Уволился в 2021 по собственному желанию… И вот он я, начинающий реактер-тунеядец»

Касательно ИТ-тунеядцев: уже почти полгода таковым являюсь. Мой общий стаж — 4 года, работал андроид-разработчиком в столичной компании. Из-за стечения обстоятельств на работе (переход от разработки к оценке, выгорание) и в немалой степени из-за ситуации в стране уволился по собственному желанию.





Расчёты показали, что моих накоплений хватит где-то на полтора года привычной жизни. Поначалу никаких планов не было, хотелось просто плюнуть на ИТ и отдохнуть — наверстать то, что раньше делать было некогда или лень.





Квартиры своей нет — снимаю, так что дополнительной материальной нагрузки в связи со своим статусом тунеядца не почувствовал.





Пару месяцев назад, немного отойдя от нагрузки, женившись, пересмотрев/переиграв/перечитав всё интересное, что было в закромах, решил пойти в веб-девелоперы, начав с фронтенда. И вот он я, начинающий реактер-тунеядец.





Планирую после Нового года снова пойти джуном в какую-нибудь компанию. Грустно: снова придётся подоходный налог платить.





«Уехал в Польшу и получил жировку в 2,5 раза больше обычного»

— Уехал год назад в Польшу, получаю доходы теперь тут. В РБ попал в список тунеядцев и получил жировку в 2,5 раза больше обычного.





Написал в «комиссию по содействию занятости». Ответили: «Добрый день. Вам необходимо выслать на электронную почту комиссии документы, подтверждающие Вашу занятость за пределами Республики Беларусь (справку с места работы на русском или белорусском языке или с официальным переводом. Нотариально документы заверять не надо). Можете обратиться к секретарю комиссии С… Наталье Петровне, вайбер +37529ХХХХХХХ».