+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Айтишник-"тунеядец": кто он и почему в базе. 5 историй

Как оказывается, "тунеядец" и "айтишник" - понятия совместимые.

Айтишник-"тунеядец": кто он и почему в базе. 5 историй
dev.by спросил у читателей, есть ли среди них айтишники, угодившие в базу «тунеядцев», и получили сразу несколько историй. Спойлер: не все они безработные.

«Робот каждую неделю звонил и предлагал обратиться в центр занятости»

— Получилось так, что, окончив минский вуз по ИТ-специальности, я несколько лет работал в России не в сфере ИТ. В конце 2019 года решил вернуться к программированию, но резко оставить предыдущую сферу не было возможности, поэтому я начал совмещать.

Благо, в России попалась компания, которая готова была меня взять на почасовую ставку с очень свободным графиком. Из-за того, что я гражданин другого государства, не хотелось заморачиваться с официальным трудоустройством, и вообще я рассматривал эту работу как временную. Работодателя всё устраивало. 

В прошлом году мы с семьёй вернулись в Беларусь. Здесь я хотел через некоторое время заняться поиском официальной работы. Но так случилось, что знакомые предложили поучаствовать в стартапе, где официальное трудоустройство не было обязательным. При этом я продолжал работать на своего российского работодателя. 

Так неофициальных работ стало уже две. До сих пор совмещаю их примерно по 0,5 ставки. Но всё же планирую в обозримом будущем искать официальную работу уже здесь, в Беларуси. Не хочется надолго оставаться в небезопасном статусе тунеядца — опасаюсь вызвать интерес налоговой.

Кстати, дополнительных счетов государство мне пока не выставляло. Жилья в собственности у меня нет, а увеличилась ли моя доля в коммуналке за ту квартиру, где я прописан, не знаю — это не так просто посчитать, там ещё несколько человек прописаны. 

Из «санкций» только получаю регулярные звонки и письма от государства. Одно время робот каждую неделю звонил и предлагал обратиться в центр занятости, «если есть трудности с поиском работы». Сейчас вроде пореже.

«Сижу личинкой джуна на питоне, пришёл счёт за коммуналку в 1,5 раза больше»

— Уже довольно давно сижу личинкой джуна на питоне и никак не могу получить заветный оффер, чтобы стать бабочкой. 

В этом месяце пришёл счёт за коммуналку в полтора раза больше, чем в прошлом. Подсчёты показали, что не могу найти работу уже больше полугода, поэтому меня без объявления войны приписали к "тунеядцам".

«Пришлось всё оплатить и записаться в ремесленники»

— Про тунеядство в ИТ: по окончании проекта в Беларуси в 2016 году получил оффер на должность PM от московской компании и уехал в Россию.

В 2019-м приезжаю на Новый год и узнаю, что являюсь злостным тунеядцем и налоговым должником со всеми вытекающими: штраф, пеня, коммуналка и т. д.

Долгие переписки, неделя поездок в налоговую и отдел принудительного исполнения ни к чему не привели. Про стаж, налоги в стране работодателя, союзное государство, справки «не, не слышали». Пришлось всё оплатить и записаться в ремесленники. 

Хотя знакомому с похожей историей в 2020-м всё аннулировали при предъявлении справки с места работы и жительства (правда, квестом было получить эти справки).

«Уволился в 2021 по собственному желанию… И вот он я, начинающий реактер-тунеядец»

Касательно ИТ-тунеядцев: уже почти полгода таковым являюсь. Мой общий стаж — 4 года, работал андроид-разработчиком в столичной компании. Из-за стечения обстоятельств на работе (переход от разработки к оценке, выгорание) и в немалой степени из-за ситуации в стране уволился по собственному желанию. 

Расчёты показали, что моих накоплений хватит где-то на полтора года привычной жизни. Поначалу никаких планов не было, хотелось просто плюнуть на ИТ и отдохнуть — наверстать то, что раньше делать было некогда или лень. 

Квартиры своей нет — снимаю, так что дополнительной материальной нагрузки в связи со своим статусом тунеядца не почувствовал.

Пару месяцев назад, немного отойдя от нагрузки, женившись, пересмотрев/переиграв/перечитав всё интересное, что было в закромах, решил пойти в веб-девелоперы, начав с фронтенда. И вот он я, начинающий реактер-тунеядец.

Планирую после Нового года снова пойти джуном в какую-нибудь компанию. Грустно: снова придётся подоходный налог платить.

«Уехал в Польшу и получил жировку в 2,5 раза больше обычного»

— Уехал год назад в Польшу, получаю доходы теперь тут. В РБ попал в список тунеядцев и получил жировку в 2,5 раза больше обычного. 

Написал в «комиссию по содействию занятости». Ответили: «Добрый день. Вам необходимо выслать на электронную почту комиссии документы, подтверждающие Вашу занятость за пределами Республики Беларусь (справку с места работы на русском или белорусском языке или с официальным переводом. Нотариально документы заверять не надо). Можете обратиться к секретарю комиссии С… Наталье Петровне, вайбер +37529ХХХХХХХ».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]