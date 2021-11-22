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Предприятия «Белгоспищепрома» добавили в копилку 13 новых экспортных направлений

Поставки продукции в 13 новых стран начал концерн «Белгоспищепром» в нынешнем году. Среди них — ОАЭ, Саудовская Аравия, ЮАР, Нигерия и другие.


В прошлом году в его копилке появилось 20 новых направлений, пишет Аgronews.com со ссылкой на БЕЛТА. За этот период экспортные поставки на рынок Китая выросли в три раза. В нынешнем году — на 30%.

Не так давно проходили дни концерна «Белгоспищепром» на выставке ЭКСПО-2020. «Мы собирали там своих партнеров, руководители предприятий представляли свою продукцию. Это была кальянная продукция, новое направление для нашей табачной фабрики «Неман», Городейский сахарный комбинат завез туда джемы, варенье, сахар из ягод», — рассказал руководитель концерна Анатолий Бубен.

Белорусские кондитерские фабрики подготовили шоколадки в виде верблюдов. С учетом предпочтений восточных стран, производители добавили  в шоколад, зефир и мармелад имбирь и другие добавки.

По итогам работы заключили пять контрактов, подписали столько же меморандумов, множество договоров о сотрудничестве и о намерениях.

В будущем в Беларуси может быть создана корпорация пищевой промышленности.
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