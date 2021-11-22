



В прошлом году в его копилке появилось 20 новых направлений, пишет Аgronews.com со ссылкой на БЕЛТА. За этот период экспортные поставки на рынок Китая выросли в три раза. В нынешнем году — на 30%.





Не так давно проходили дни концерна «Белгоспищепром» на выставке ЭКСПО-2020. «Мы собирали там своих партнеров, руководители предприятий представляли свою продукцию. Это была кальянная продукция, новое направление для нашей табачной фабрики «Неман», Городейский сахарный комбинат завез туда джемы, варенье, сахар из ягод», — рассказал руководитель концерна Анатолий Бубен.





Белорусские кондитерские фабрики подготовили шоколадки в виде верблюдов. С учетом предпочтений восточных стран, производители добавили в шоколад, зефир и мармелад имбирь и другие добавки.





По итогам работы заключили пять контрактов, подписали столько же меморандумов, множество договоров о сотрудничестве и о намерениях.





В будущем в Беларуси может быть создана корпорация пищевой промышленности.







