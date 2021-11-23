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Во время совещания Лукашенко обратил внимание на тему инвестиций и новых проектов и производств на Гродненщине. Руководству области президент поручил обратить внимание на деревообработку. Он заметил, пишет s13.ru, что в Беларуси еще несколько лет назад началась модернизация производств это отрасли. А не так давно белорусское правительство занялось проработкой вариантов строительства новых предприятий деревообработки.





Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что на данный момент белорусские предприятия не справляются с переработкой всего сырья. И подчеркнул, что «переработать нужно все, что надо».





— Лес перестаивает, и такого леса сегодня немало. Поэтому деревообработку надо развивать, тем более мы это умеем делать хорошо и спрос на это есть и будет всегда, - уверен он.





Продолжая, Лукашенко указал, что и и в Гродненской области необходимо построить «пару таких предприятий по переработке древесины». И объяснил, каким будет спрос:





— От пеллет до мебели - мы все можем изготовить. А южнее нас леса нет - весь мир будет пользоваться продукцией деревообработки, никуда не денутся. Это же и дома, и жилье, и мебель и так далее, - перечислил он.