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Нацбанк усомнился в квалификации исполнительного директора Альфа-Банка

Квалификационная комиссия Нацбанка сочла исполнительного директора Альфа-Банка Александра Бобко не соответствующим требованиям квалификации и деловой репутации.



Регулятор установил это в ходе видеоконференции, на которой проводилась аттестация пяти банковских менеджеров.

Подтвердить квалификацию удалось члену совета директоров ВТБ Андрею Тишкину, заместителю председателя правления Сбер Банка Виктору Василюку, зампредправления банка «Решение» Татьяне Рудой, зампредправления Франсабанка Сергею Фадееву, пишет Оfficelife.media. Эти менеджеры получили продление полномочий на год.

Ранее сообщалось, что Нацбанк в мае усомнился в квалификационных требованиях исполнительного директора Альфа-Банка Константина Застольского и председателя правления Альфа-Банка Валерия Смоляка.

Позже Валерий Смоляк заявил, что все замечания регулятора, предъявленные ему на заседании квалификационной комиссии, устранены, и подал документы на переаттестацию. Однако до сих пор обязанности председателя правления Альфа-Банка исполняет Станислав Пархимович.
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