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«Говорят, весной цена до 3 рублей вырастет». Разбирались, почему в ноябре бульба подорожала

Цена на картофель в магазинах и на рынке сегодня примерно в два раза вышей той, что была на недавно прошедших ярмарках. Разбирались в причинах этой неприятности.


На отшумевших недавно в Бресте сельскохозяйственных ярмарках можно было найти картошку по 60 коп. за килограмм. Правда, случалась такая оказия не часто, да и товарный вид у нее был не лучший. «Средневзвешенная» же ярмарочная цена хорошей бульбы составляла 90 копеек за 1 килограмм.

Многие брестчане были неприятно удивлены, пишет БГ, когда через неделю-другую после завершения ярмарочного сезона, увидели в магазинах популярных торговых сетей совершенно иные ценники на картофель: 1 руб.60 коп., 1 руб. 80 коп., мытый – 2 руб. и больше. Оказалось, это не недоразумение и не «эксклюзивное» предложение отдельно взятого поставщика. Теперь уже понятно, что это устойчивая тенденция. Подорожала бульба (хотя и не настолько, как в магазинах) и на рынке.


Лучше покупать в розницу


Центральный рынок Бреста – индикатор цен и общественного мнения. Вот мы и решили пройтись по торговым рядам.

В середине ноября розничная цена на популярнейший национальный продукт колеблется от 1 руб. 20 коп. до 1 руб. 80 коп. Можно купить на развес, в сетках по 3,5, или по 30 килограммов. Фермеры продают свой товар, что называется «с колес», со стороны ул. Карбышева.

Картофель, довольно популярного сорта «Джели», Елены из Страдичей продает по 1 руб. 20 коп. за килограмм.

– Почему у вас такая цена?

– Потому что стою не в первых торговых рядах, где лучше раскупают.

А ведь и правда: не раз в спешке или под настроение доводилось брать первое, что на глаза попадется, а потом сокрушаться, мол, можно ведь было и дешевле купить.

У Елены приусадебное хозяйство – 35 соток. Картофель в это дождливое лето на песчаных почвах уродил неплохо.

«Россияне выгребают наш урожай, – излагает продавец свою версию роста цен на бульбу. – У них страна большая, а картофель не везде растет. Говорят, весной цена на него до 3 руб. вырастет».

По мнению другого продавца, представляющего фермерское хозяйство из деревни Большие Косичи, в последнее время выращивать бульбу становится все труднее.

«Взять хотя бы рабочую силу, – рассказывает женщина. – Раньше на поля в сезон всех мобилизовали: школьников, студентов, безработных по направлению службы занятости. А сейчас такого нет».

Как оказалось, лучше всех в ценах на рынке ориентируется контролер: работа такая. Мужчина охотно рассказывает: «Вы посмотрите: цены на все овощи выросли в среднем в два раза в сравнении с прошлым годом. Год назад картофель и капуста стоили 50-60 копеек.

Запастись овощами на всю зиму, ухватив по хорошей цене, по-моему, тоже не вариант. В прошлом году картошку перебрал – и ведро пришлось выбросить. Хранится она не очень хорошо, этот год тоже был неблагоприятным по погодным условиям. Лучше всего покупать «в розницу», к примеру, чтоб на неделю хватило. Сегодня утром фермеры на нашем рынке продавали картошку в сетках по 30 кг. по приемлемой цене: от 95 коп. до 1 руб. за килограмм».


Удобрения за два месяца дорожают на 60%


СПК «Хмелево» Жабинковского района – из тех хозяйств, где охотно и умеючи занимаются выращиванием картофеля много лет. Здесь придерживаются мнения, что, независимо от колебаний рынка, в расчете на долгосрочную перспективу дело это выгодное.

В этом году урожайность составила 181 ц/га. Бывали годы и получше. Сорта в хозяйстве – на любой вкус: «Лель», «Манифест», Лилея», «Скарб», «Уладар»… Цены на продукцию дружественные для потребителя. Россиянам, которые давно разведали сюда дорогу и забирают картофель оптом, нынешний урожай продают по 88 копеек. А если, к примеру, вы захотите купить непосредственно у производителя «в розницу» и самовывозом, в Хмелево вам продадут картошку по цене 77 копеек за килограмм. И будет она хорошего товарного вида – одна в одну.

«У нас в хозяйстве хорошие, вместительные овощехранилища, – рассказывает главный агроном Валентин Козлюк. – Но пока картофель пользуется повышенным спросом – мы его продаем, и не озабочены, чтобы создать запас к весне. Почему продукция в этом году так резко подорожала? Потому что растут затраты на ее выращивание. Как себестоимости быть низкой, если цены на те же удобрения зашкаливают. Только что стоили 300 руб. за тонну, а через две недели уже более 500 руб. Были периоды, когда за два месяца стоимость удобрений увеличивалась на 60%. И так не только с удобрениями».

Полезный совет

Дешевле всего можно купить картошку у сельхозпроизводителей на условиях самовывоза.

Второй вариант – приобрести у фермеров на Брестском рынке в сетках по 30 кг., по цене около 1 рубля.

Нарушений не выявлено


По данным МАРТ, в октябре 2021 г. прирост потребительских цен на социально значимые продукты в Беларуси составил 10,5%. В лидерах роста – плодоовощная продукция, которая за год подорожала на 24,8%. Картофель в октябре в среднем вырос в цене на 7,1%.

Повышение цен на продукты питания, по оценкам министерства, обусловлено негативной тенденцией на внешних рынках (в РФ они подорожали за год на 12,1%).

Как рассказали в главном управлении МАРТ РБ по Брестской области, контроль за ценами на социально значимые товары (к которым относится и картофель продовольственный) осуществляется по двум основным направлениям: ограничение рентабельности для производителей и предельная торговая надбавка для продавцов. Если по итогам 2020 г. показатель рентабельности был выше 10%, то в текущем она должна оставаться в пределах фактически сложившейся. Для тех, у кого рентабельность не достигла этого уровня, установлена предельная планка – 10%.

Максимальная торговая надбавка в объектах торговли на социально значимые товары (с учетом оптовой) не должна превышать 25%. В противном случае виновных грозятся привлечь к ответственности.

По словам специалистов, осуществляющих мониторинг цен, в Брестской области нарушений в формировании цен на продовольственный картофель выявлено не было.

Но факт остается фактом: в магазинах одной из популярных торговых сетей в Бресте сейчас можно видеть довольно мелкий, кое-где побитый и позеленевший картофель по 1 руб. 43 коп. за килограмм. Сам собой напрашивается вывод: у продавцов есть масса уловок, чтобы обойти установленные ограничения: фасовка, калибровка, вид продукции… Мытая картошка, к примеру.












 
Источник: Нина Бересневич
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