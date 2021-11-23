



Очереди в пункте пропуска Бобровники на границе с Польшей возникли по вине польской стороны, заявили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Беларуси.





Ранее стало известно, пишет Sputnik, что российские ритейлеры столкнулись с перебоями в поставках товаров, в том числе и первой необходимости, которые шли через польскую границу.





"Польская сторона не справляется со своими обязанностями по оформлению грузовых машин в пункте пропуска Бобровники", – отметили в пресс-службе ГПК.

При этом там обратили внимание, что пункт пропуска на белорусской стороне границы Берестовица может оформлять 500 грузовых автомобилей на выезд и столько же на въезд.





"Таким образом, польская сторона нарушает действующие договоренности о выполнении пропускной способности", – констатировали в пресс-службе пограничного ведомства.

Огромная очередь на границе

Сегодня российское издание "КоммерсантЪ" написало, что фуры с товарами для российских ритейлеров стоят в Бобровниках по 80 часов, а очередь растянулась уже на 80 километров.





"Через границу с Польшей проходит около 10% российского импорта в натуральном выражении, включая продовольственные и непродовольственные товары. Более 90% поставок приходится на автомобильный транспорт", – пишет издание.





Российские бизнесмены уже подсчитали, что альтернативный маршрут по территории балтийских республик увеличивает траты на одну машину на 300 евро, а день простоя в Бобровниках обходится в 500 евро.





При этом ритейлеры опасаются, что подобная ситуация на границе может привести к серьезным перебоям с поставками товаров, а это в итоговом счете приведет к росту их стоимости на полках магазинов.





В свою очередь польские власти уже сделали заявление, что в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе они готовы полностью закрыть границу с Беларусью.











